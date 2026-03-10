萬海2025年EPS 11.21元， 史上第四高。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海航2025年全年合併營收1403.53億元，年減13.25%；稅後淨利314.65億元，年減33.63%；每股盈餘（EPS）為11.21元，營收、獲利為史上第四高。

針對近期中東地區局勢再度升溫一事，萬海表示，美伊衝突及區域安全情勢變化，可能進一步影響紅海與周邊航道運行，加上美國關稅政策調整、烏俄戰事持續等地緣政治因素，對航線配置、航程拉長及營運成本帶來不確定性，使短期市場波動加劇。

展望今年，萬海指出，專業研調機構Alphaliner預估全球艙位供給將成長約3.8%，貨量需求成長約2.5%；Drewry則預估供給成長2.9%，需求成長1.8%。兩家機構皆指出，新增運力增速較前幾年高峰期明顯放緩，但整體供給仍略高於需求增速。另一方面，目前全球貨櫃船閒置比例僅約0.5%，租船市場維持強勁，租金水準仍處相對高位，顯示整體運能相對吃緊；同時，新造船訂單量仍明顯高於拆船量，反映航運市場於2025至2026年間持續處於更新與轉型階段。

萬海指出，在經濟不確定性、紅海通行風險及港口壅塞等因素影響下，船舶閒置比例維持低檔，各大船東亦加速採購二手船及下單節能新船。未來運價走勢將持續受到航商運力管理策略及全球貿易復甦節奏的影響。

在船隊布局方面，萬海已簽訂的新造船舶中，2026年2月初已有1艘7000 TEU 新船投入營運；今年內將再陸續接收5艘新船，包括7000 TEU 船舶1艘及8700 TEU 船舶4艘。自2027 年至2030年，預計再接收30艘新船，包含6000 TEU 船舶6艘、8700 TEU 船舶12艘，以及16000 TEU 大型船舶12艘。

此外，萬海董事會於今（10日）通過再採購節能新船 6 艘，包括9200 TEU 甲醇雙燃料預備船2艘及6000 TEU LNG 雙燃料預備船4艘，並同時規劃出售現有船隊中5600 TEU 船舶3 艘。加計本次新購及出售後，自2026年起，整體新增運力約為40.7萬TEU。

萬海2025年海運市場受美國關稅議題及區域衝突等多重考驗，整體營運環境充滿挑戰，致使營收與獲利較前一年度下滑。

