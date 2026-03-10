momo、PChome 2月營收雙雙月減 年節消費逐步消退

momo富邦媒、PChome網家今日公告2月營收。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣本土電商momo富邦媒（8454）、PChome網家（8044）今日同步公告2月營收。富邦媒2月營收81.3億元，月減12.8%、年減2.07%，前2月累計營收174.5億元、微幅年增；網家2月營收29.79億元，月減13.1%、年減3.63%，前2月累計營收64.1億元，年增7%。

富邦媒指出，2月消費需求從年節送禮轉向日常居家及季節需求，受惠今年節能新制帶動換機潮，家電需求持穩，而在春節檔期結束後，整體消費逐步回歸日常採購節奏，並啟動「點點賺」社群分潤計畫等佈局。

富邦媒也表示，隨電商產業持續演進，平台競爭正轉向商家生態與流量經營的整體平台能力。未來momo將持續深化平台型電商佈局，透過商家平台、零售媒體與社群導購等多元服務，攜手品牌與商家夥伴共同擴大平台生態，推動平台長期穩健成長。

網家日前則於法說會中指出，去年3C產品因新品上市與關稅等變動因素，需求明顯回溫，帶動全站消費，今年網家將依照策略發展方向繼續推進，包含推動AI相關專案、最佳化產品組合、提升用戶體驗等等，旗下金融科技子公司積極推展海外計畫，努力在營收、費用上達到平衡並追求成長。

