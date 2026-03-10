油價雙緩漲另啟動特別平穩機制 經部：政府吸收至少6成漲幅

經濟部次長賴建信（左3）今主持「加速推動馬太鞍復建及產業復原」記者會。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應國際油價受伊朗戰事影響劇烈波動，經濟部長賴建信今日在經濟部受訪指出，油價在雙緩漲機制外，另啟動特別平穩機制，平穩機制是在扣除雙緩漲機制後的應漲部分後，由政府吸收至少6成，每週進行檢討。

經濟部次長賴建信今主持「加速推動馬太鞍復建及產業復原」記者會，談及油價特別平穩機制如何運作，賴建信說明，考量近期國際油價變動劇烈，最高甚至出現原油每桶超過110美元的報價，近期雖微幅下跌，但仍比戰前油價高，因此政府在油價平穩措施及亞鄰最低價的雙緩漲機制外，另啟動特別平穩機制，該機制是在扣除雙緩漲機制後的應漲部分後，由政府吸收至少6成，以減輕民生、產業及整體經濟與物價的衝擊，未來將隨著國際油價變動持續檢討。

談及荷姆茲海峽影響油輪通行造成油價波動，賴建信表示，自美伊戰爭2月28日爆發以來，中油與經濟部每日檢討，目前為止，2、3月應通過荷姆茲海峽的油輪各有2艘，但是3月影響的2艘已繞道紅海或陸運，或在波斯灣外區域裝填貨輪，避開受風險區域如荷姆斯海峽調度運送。

賴建信表示，目前油品庫存尚在150天以上，天然氣3、4月的存量都超過安全庫存標準。

