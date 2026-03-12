LTN經濟通》傳奇可樂廠 曾擁全球第六大艦隊

1989年，百事可樂因一項與蘇聯簽訂的交易，缺乏外匯的蘇聯以軍艦作價支付可樂款項，使百事成為全球第六大艦隊的擁有者。（示意圖，翻攝自網路）

前CEO肯達爾 創造百事可樂巔峰

〔財經頻道／綜合報導〕百事可樂（Pepsi-Cola）相信大家都不陌生，它是可口可樂（Coca-Cola）的最大競爭對手，過去在冷戰高峰期，百事可樂不只是飲料，它更成為政治與商業交錯的象徵。

在這背後，有一位企業領袖的宏大野心與精心布局，他曾讓百事可樂從大洋彼岸的小角色，一躍成為可口可樂競爭對手。百事公司前CEO肯達爾（Donald M. Kendall）於2020年9月19日逝世，享耆壽99歲。他將百事公司（PepsiCo Inc.）打造為零食與飲料巨頭。

據《福斯新聞》報導，肯達爾從小在乳牛場長大，就讀大學時僅完成3個學期的學業。1947年他加入百事可樂公司，從基層職務做起，一路晉升，並在16年後掌舵。1963年以42歲的年齡成為百事公司執行長，並一路至1986年退休。

1965年，肯達爾更同意一個大膽舉動，將百事可樂與洋芋片巨頭菲多利（Frito-Lay）合併，成立百事公司，並將業務拓展至食品生產領域。他還收購了肯德基、必勝客等快餐連鎖店。在他的領導下，公司年收入從2億美元增長至76億美元。

肯達爾執掌百事後不斷地併購。（資料照，美聯社）

「可樂大戰」 讓可口可樂備感威脅

肯達爾執掌百事後不斷地併購，同時還透過高調的營銷攻勢與可口可樂展開市場戰爭，為可樂大戰（Cola wars）推手。他曾推出了「百事世代」（Pepsi Generation）口號行銷活動，亦即向民眾徵集廣告口號，獲勝者可獲得一輛新車，將百事塑造成年輕、時髦的可樂品牌，而可口可樂則被描繪成老派、守舊。

另外還有「百事可樂挑戰」，讓顧客盲飲百事可樂與可口可樂，藉此分辨出兩款品牌的不同味道。高調行銷攻勢，讓公司的銷售額幾乎增長了40倍。在此之前，可口可樂幾乎已經壟斷了美國的飲料市場，其銷量比為5：1。

肯達爾曾著名地表示，兩家公司都從「可樂大戰」中受益，這場競爭至今仍在繼續，「它們激發了我們的最佳表現。如果沒有可口可樂，我們也得自己創造一個，而他們也必須創造百事。」

《商業內幕》報導，1984年，在肯達爾的指導下，百事公司斥資數百萬美元，舉辦了一場由舞王麥可傑克森（Michael Jackson）和他的5個兄弟參與的巡迴演出和相關廣告宣傳活動。當時，合眾國際社報導稱，這次巡迴演出和宣傳活動耗資約700萬美元，這筆費用起初讓一些高層感到震驚。不過，其名氣也幫助百事公司建立了「新一代的選擇」的形象。

現任百事公司執行長龍嘉德（Ramon Laguarta）曾表示「肯達爾對擴展業務毫不手軟，是位無畏的領導者，也是最出色的推銷員。在很多方面，他就是造就百事公司成為百事公司的那個人。」

1959年，肯達爾（左）正倒著可樂，赫魯雪夫（左二）首次品嘗百事可樂，時任副總統尼克森（中著黑西裝者）在一旁觀看。（資料照，彭博）

賣進前蘇聯 用可樂換軍艦

肯達爾讓百事進軍蘇聯。《紐約時報》報導，作為一位政治手腕高明的跨國企業執行長，肯達爾與美國前總統尼克森（Richard M. Nixon）建立了密切的私人與職業關係。尼克森早年曾以律師身分為百事可樂提供法律服務，並在1965年於曼哈頓皮埃爾飯店（Pierre Hotel）為肯達爾的婚禮彈奏鋼琴。這層與尼克森的關係帶來了2項外交上的突破。

1959年，肯達爾正試圖在蘇聯設立百事工廠。當年莫斯科舉辦了一場美國產品展覽，他看到了機會。同一場展覽中，時任美國副總統的尼克森與蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita S. Khrushchev）進行了著名的「廚房辯論」。在肯達爾的請求下，尼克森帶著赫魯雪夫走到百事的展示攤位。

肯達爾在1999年接受《紐約時報》訪問時回憶說「前一晚我在大使館找尼克森，告訴他我在國內遇到不少麻煩，因為很多人認為我跑到共產國家是在浪費百事的錢。我跟他說，不管怎樣，我一定要讓赫魯雪夫手上拿到一杯百事可樂。」最後他成功了，肯達爾把百事可樂倒進紙杯遞給赫魯雪夫，他喝了一口後立刻稱讚這飲料「非常清爽」。《紐約時報》當時的標題寫道「可樂征服蘇聯領導人」。

1973年，肯達爾成功與蘇聯完成談判，讓百事可樂得以在蘇聯市場銷售與行銷，同時還成功將可口可樂排除在外。這項合作獲得巨大成功，百事可樂源源不絕地輸入蘇聯。然而，公司很快遇到一個巨大問題，由於在國際市場上，蘇聯盧布幾乎沒有交易價值，於是百事公司接受蘇聯生產的伏特加作為付款對價，採以物易物方式，而百事可樂則將這些伏特加帶回美國銷售。

1989年，百事可樂因一項與蘇聯簽訂的交易，竟然成為一支龐大軍艦艦隊的擁有者。作為交換，蘇聯同意百事能在其土地上再建立26座工廠，達成條件是百事必須購買17艘退役生鏽潛艦，外加一艘驅逐艦、一艘巡洋艦與一艘護衛艦，取代原本提供的伏特加，這使百事可樂立即成為擁有全球第6大的海軍實力的企業。

外媒《Historyextra》報導指，雖然這項交易讓百事「理論上」擁有一支不小的軍艦艦隊，但這些艦艇並沒有武裝，百事也並不是為了建立軍事力量或開拓市場而接收它們。事實上，百事從未真正接收過根據1989年協議獲得的這些軍艦，這些軍艦原本就打算交給挪威公司。而最終由於過時，這些軍艦被當作廢金屬回收處理，拆解後出售。此外，百事還從蘇聯購買了油輪，然後將其出售或租賃給不同的公司和政府。

肯達爾曾開啟可樂大戰。（資料照，彭博）

