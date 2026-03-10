華碩：記憶體缺貨恐達兩年 決定與記憶體廠簽3-5年MOU

華碩今日召開法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕記憶體持續漲價並缺貨，令PC、NB、手機等消費性電子廠商相當頭痛，NB品牌大廠華碩（2357）共同執行長許先越表示，記憶體在去年第4季開始漲價，由於上游記憶體廠產能增加速度慢，新產能最快2027年年底才會出來，預計記憶體缺貨將持續兩年，目前正和上游記憶體供應商洽談3-5年的MOU（合作備忘錄），希望讓料件價格維持一定水準，現階段記憶體價格已漲100%，原有記憶體庫存用完後，將會針對終端產品進行漲價，依據全球各區域、國家的競爭力陸續調整售價，保有一定獲利能力。

許先越指出，不僅記憶體漲價，CPU（處理器）也漲價，華碩努力強化供應鏈與庫存管理，提早對於已知漲價的零組件多加備貨，去年第3季看到記憶體價格會上漲，就向記憶體供應商拉更多的料，但記憶體供應商供應相當吃緊，無法百分百滿足，僅可比既有的備料週期再多出數週，華碩只能盡量爭取貨料，過去華碩每年和供應商簽MOU，完成率高，與供應鏈關係良好，有機會取得一定程度供應。

華碩財務長吳長榮對於今年毛利率與獲利正面看待，吳長榮認為，華碩表現可優於業界，產業遇到逆風可藉此檢視品牌價值與韌性，高階品牌與高階產品組合是華碩品牌資產，產業逆風正可彰顯價值，另外供應鏈管理能力與夥伴關係也是華碩優勢，華碩除了表現強勢的PC與板卡，在AI伺服器顯著成長動能持續，成為今年主要支撐力量，很有信心今年營收與獲利可展現穩定且優於業界的成長。

