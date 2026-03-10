自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

華碩：去年EPS高達60元 Q1伺服器營收年增4-5倍

2026/03/10 16:56

華碩對今年展望正面。（記者卓怡君攝）華碩對今年展望正面。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌大廠華碩（2357）今日召開法說會，華碩去年全年營收6889.3億元，年增26%，全年每股盈餘（EPS）達60元，較前年EPS 42.3元明顯成長，展望第1季，華碩表示，PC因傳統季節性因素，營收季減10-15%，年增10-15%，零組件季減10-15%，與去年同期持平，至於AI伺服器成長扮演成長主力，季增50-100%，年增4-5倍。

華碩共同執行長胡書賓表示，華碩去年表現亮眼，系統事業群去年第4季穩健成長，高價值與高階產品比重佔60%，包括高價值的電競產品、消費型高階機種等，因高階產品比重高，在市場波動下，可有效支撐獲利的穩定，ROG高階電競機種去年第4季突破40%市佔率，有助穩健獲利，商用PC去年第4季出貨量年增逾100%，持續擴大商用市佔；此外，在板卡與顯卡市場持續維持市佔第一的地位。

胡書賓指出，華碩作為全方位AI基礎設施領航者，All in AI，去年已將伺服器獨立成為ISBG事業群，去年第4季伺服器出貨年增290%，今年AI伺服器預計較去年成長50-100%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財