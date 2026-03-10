華碩：去年EPS高達60元 Q1伺服器營收年增4-5倍

華碩對今年展望正面。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌大廠華碩（2357）今日召開法說會，華碩去年全年營收6889.3億元，年增26%，全年每股盈餘（EPS）達60元，較前年EPS 42.3元明顯成長，展望第1季，華碩表示，PC因傳統季節性因素，營收季減10-15%，年增10-15%，零組件季減10-15%，與去年同期持平，至於AI伺服器成長扮演成長主力，季增50-100%，年增4-5倍。

華碩共同執行長胡書賓表示，華碩去年表現亮眼，系統事業群去年第4季穩健成長，高價值與高階產品比重佔60%，包括高價值的電競產品、消費型高階機種等，因高階產品比重高，在市場波動下，可有效支撐獲利的穩定，ROG高階電競機種去年第4季突破40%市佔率，有助穩健獲利，商用PC去年第4季出貨量年增逾100%，持續擴大商用市佔；此外，在板卡與顯卡市場持續維持市佔第一的地位。

胡書賓指出，華碩作為全方位AI基礎設施領航者，All in AI，去年已將伺服器獨立成為ISBG事業群，去年第4季伺服器出貨年增290%，今年AI伺服器預計較去年成長50-100%。

