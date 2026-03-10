美食-KY大砍中國不賺錢門市 去年首見每股虧損2.47元

以85℃崛起的美食-KY（2723）去年12月大砍中國不賺錢的門市，今天公告2025年合併營收達181.07億元，年減4.59%，稅後虧損4.44億元，首見每股虧損2.47元。（取自官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕以85℃崛起的美食-KY（2723）去年12月大砍中國不賺錢的門市，今天公告2025年合併營收達181.07億元，年減4.59%，稅後虧損4.44億元，首見每股虧損2.47元。

美食-KY表示，中國市場的組織改造成果初步發酵，今年可望持續看到獲利能力結構性的提升，美國市場去年第4季單季貢獻營收22億元，佔合併營收51%，也帶動美食-KY單季營利率回升至2020年以來的新高。

全力推廣新型態門市的台灣市場，連續5個季度營收成長，佔合併營收比重也有所提升，來到17%，今年將透過產品推陳出新，擴大在台灣的市佔。

美食-KY同步公告自結2月合併營收12.8億元，年減13%，反映策略調整後的中國市場營收年減4成，占合併營收比重下降至26%；美國、台灣市場分別營收貢獻占比分別為54%、20%營收，兩者合計較去年同期成長8%（以功能性貨幣美金計算）。

北美市場截至去年已在14個州開出85℃門市，今年上半年也將陸續開出全新門市，持續深入當地市場，擴大營運規模。

台灣市場去年下旬推出廣受好評的生甜甜圈，截至今年2月全台多個縣市合計已開出16間85℃生甜甜圈研究所，台灣市場今年營運動能值得期待。

