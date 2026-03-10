擴產需求 南茂斥資8.8億元向群創買廠

南茂（8150）今公告董事會通過向群創（3481）購買位於南科環東路二段6號廠房及廠務設施，建物面積達3.43萬平方公尺（約1萬多坪），交易總金額新台幣8.8億元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠南茂（8150）今公告董事會通過向群創（3481）購買位於南科環東路二段6號廠房及廠務設施，建物面積達3.43萬平方公尺（約1萬多坪），交易總金額新台幣8.8億元，將作為擴產需求用途；群創公告，出售廠預計處分利益約新台幣6.59億元，據了解，群創此廠承租給正達（3149）使用，群創擬處分台南二廠及五廠，為爭取交易時效，董事會將授權董事長洪進揚辦理資產處分事宜。

南茂對今年營運展望樂觀，下半年將較上半年更為成長，全年營運動能穩健，將優於去年，日前法說會預期DRAM動能增長明顯，Flash動能略為趨緩，公司第一季再度調漲記憶體產品封測報價，有助毛利率持續改善；驅動IC受限終端消費需求仍不振，動能相對疲弱，但車用面板與穿戴式產品需求相對穩健；混合訊號產品動能持續增長。

南茂因應客戶需求與記憶體產能去瓶頸，今年資本支出將明顯增加，占全年營收比重約 22%至27%，也透過參與台商返台投資計畫，降低整體資金成本。目前記憶體封測產能持續滿載，有的記憶體客戶加價二倍價格，仍是無法滿足需求，且有多個客戶願意簽長約下單，先付款給予保障最低稼動率，新投資將有客戶簽訂三年的合約，新增產能包括覆晶封裝、高頻DDR5、DDR6產品等。

南茂今公告2月營收為21.44億元、年增22.12%；1、2月累計營收為44.34億元、年增26.66%。南茂日前已公告1月稅後淨利1.69億元、年增27.16倍，稅後每股盈餘0.24元，年增23倍，單月就賺達去年第一季獲利。

南茂去年全年營收239.33億元，稅後淨利4.95億元，每股稅後盈餘0.7元，其中，第四季受惠漲價效益，毛利率14.3％、季增1.9個百分點，稅後淨利5億元、季增逾四成，每股稅後盈餘0.72元。南茂董事會已決議去年盈餘擬每股由資本公積配發現金1.23元，待今年5月股東常會通過後配發。

