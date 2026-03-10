銀泰佶生技董事長涉詐貸1.3億！賣未上市股疑撈4億 檢調6路搜索

北檢今指揮法務部調查局台北市調查處兵分多路，搜索林男等人住處及雅蓮碧國際公司等6處，並約談林姓夫婦、游男及秋女共4被告到案說明。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕銀泰佶聯合生技公司林姓董事長涉嫌以虛偽增資、製造不實交易灌水公司財報，藉此向銀行申請貸款，詐貸金額高達1.3億元；檢調另查出，林男與許姓妻子疑透過地下盤商，販售未上市股票牟利約4億元。台北地檢署今指揮法務部調查局台北市調查處兵分多路，搜索林男等人住處及雅蓮碧國際公司等6處，並約談林姓夫婦、游男及邱女共4名被告到案說明。

檢調調查，林男涉嫌於2019年至2021年間透過虛偽增資與不實交易方式灌水公司財務數字，藉此提高公司資本額與營收表現，進而向銀行申請貸款。初步掌握，林男以此方式向數家銀行詐貸，其中貸款金額即高達1億3000餘萬元。

檢方另查出，林男與妻子許女涉嫌透過地下盤商販售未上市股票牟利約4億元。據了解，他們在2019年至2021年間印製股票，並透過資訊公司協助銷售，其中愛視威數碼商務公司疑配合製作虛偽交易紀錄，作為營運往來證明，以營造公司營運規模擴大的假象。檢調初步推估，透過這一系列操作，林夫妻二人獲利可能達約4億元。

游昆霖則涉嫌協助處理虛偽增資等程序，全案將朝違反商業會計法、銀行法「詐欺銀行罪」及證券交易法「詐偽買賣有價證券罪」等方向偵辦，具體不法金額仍正清查中。

銀泰佶聯合生技公司對外宣稱以預防醫學為核心，主要從事日化生技產品研發與生產，旗下品牌包括AgAINST24快潔適及SDC，產品涵蓋個人清潔、居家、口腔、寵物及醫療護理等領域。根據官網資料顯示，SDC為其主打技術品牌，標榜具備消毒、抗菌及環保安全等功能，並宣稱相關技術已取得多國專利，產品應用範圍橫跨醫藥、食品及化學等產業。

