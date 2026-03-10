富致科技砸8億元蓋五股營運總部今啟用 攜手新北市府帶動產業升級

富致科技營運總部今舉辦啟用典禮。（圖由新北市經發局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市「招商一條龍」政策推動迄今已吸引企業廠商投資金額逾7550億元，其中，富致科技公司於五股區斥資約8億元興建營運總部大樓暨自用廠房，今天舉辦啟用典禮，新北市經濟發展局副局長陳玫秀到場祝賀，並與富致科技董事長陳繼聖共同見證新廠落成，未來除擴大企業產線規模，也將強化研發與製造能量，進一步帶動新北電子製造產業升級發展。

富致科技總部大樓暨廠房為地上7層、地下2層建物，陳玫秀表示，新北市持續推動產業升級與智慧製造，五股地區具備成熟工業聚落與交通優勢，是企業設置研發與製造基地的重要據點，市府長期協助企業投資發展，本案自2019年起即由「招商一條龍」專案輔導，協助土地媒合與行政流程加速，促成此次重大投資案，同時帶動五股地區產業聚落發展動能，提升整體產業競爭力。

陳繼聖指出，公司持續投入技術研發與產線升級，此次在五股興建營運總部大樓兼自用廠房，不僅是企業成長的重要里程碑，也期望藉由擴大投資與提升製造能量，帶動在地就業與產業發展。

經發局表示，富致科技長期深耕電子零組件與精密製造技術，此次新建營運總部將整合企業行政管理、研發與生產機能，並擴大既有產線規模，導入自動化與智慧製造設備，以提升產品品質與生產效率，強化企業在電子製造供應鏈中的競爭優勢。

經發局說明，「招商一條龍」政策推動迄今，已協助廠商在新北落地投資312件，創造逾12.1萬個就業機會，市府將持續透過單一窗口服務機制，協助企業在新北安心投資、穩健發展，帶動產業升級與城市經濟成長。

