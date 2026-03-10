建通2月營收月減年增 預期3月出貨回溫

建通看好公司今年將正式迎來營運翻轉的成長轉捩點。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通（2460）2月營收2.29億元，月減45.6%、年增14.4%，今年前2個月營收累計為6.5億元、年增72.6%。展望後市，管理層今天表示，集團強調隨著3月工作天數恢復正常，加上銅材與端子雙核心訂單及出貨將陸續回溫，2月營收波動僅為短期季節因素，並不影響全年成長軌跡。

回顧2月，建通指出，適逢農曆春節假期，廠區工作天數大幅減少，單月營收較上月回落。然而，營收下滑主因在於下游組裝廠與集團內部生產線天數縮減，導致傳統端子業營收下滑比例較高，由於端子產品與消費性電子、家電產業關聯緊密，受假期季節性因素波動明顯，此為產業常態。

建通提到，反觀台灣特殊新型銅材廠訂單需求穩定，2月營收下滑幅度明顯有限，展現強勁抗跌性，目前3月份接單情況良好，生產排程已全面回歸正常軌道，持續樂觀看待營運狀態。後續隨著特殊銅材訂單量逐月遞增，以及各項銅材的開發案逐步開出，公司今年將正式迎來營運翻轉的成長轉捩點。

