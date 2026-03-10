群創擬配發0.5元現金股利 處分台南兩座廠加速資產活化

群創配發0.5元現金股利。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕群創（3481）今日公布2025年第四季財報，單季損益兩平，2025年每股稅後盈餘（EPS）0.03元。董事會同時決議以資本公積配發每股0.5元現金股利；此外，為優化資產配置、活化資金運用，並進一步挹注公司營運及未來發展動能，董事會也通過擬處分台南FAB 2及FAB 5相關不動產。

群創將於3月5日召開今年首場實體法人說明會，董事長洪進揚屆時將對外說明2026年營運展望，以及併購效益與資產活化進度。

財報顯示，群創2025年第四季合併營收567億元，營業淨損11.7億元，稅後淨利0.7億元，基本每股損失為0.00元；當季折舊及攤銷為76億元，資本支出25億元。全年合併營收為2267億元，本業虧損41.6億元，但在業外收益挹注下，全年稅後盈餘6.7億元，每股稅後盈餘0.03元，已連續兩年維持獲利。

以產品應用別來看，第四季營收結構中，車用產品占33%居首，其次為電視27%、手機及商用產品19%、可攜式電腦17%，桌上型螢幕占4%。

若以事業領域區分，顯示器領域群與非顯示器領域群營收占比分別為65%與35%；其中顯示器領域中，消費性顯示器與商用顯示器營收占比分別為50%及15%。

展望今年第一季，群創預估非顯示器領域營收有望出現高雙位數成長，商用顯示器可望成長2%至3%，消費性顯示器則可能出現低個位數下滑。

此外，群創繼處份台南科學園區的5.5代線廠房予台積電，認列約147億元處分利益後。此次再公告擬處分台南兩座廠，被市場視為持續加速資產活化的重要動作。

根據群創公告，為爭取交易時效，董事會已授權董事長洪進揚依市場行情、帳面價值及鑑價報告辦理資產處分，原則如下：FAB 2成交底價須不低於兩份鑑價報告平均金額的90%；FAB 5成交底價須不低於目前已出具鑑價報告金額的90%。若第二份鑑價金額差異達10%（含）以上，將先洽詢會計師意見，再提董事會討論。

