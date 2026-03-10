宜睿智慧台灣用戶達110萬 建構全方位員工福利生態圈

宜睿智慧APP用戶數突破百萬。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕全球數位服務領導品牌Edenred宜睿近年在全球、台灣市場營運表現都不俗。宜睿智慧今日指出，2025年台灣APP用戶正式突破百萬大關，至今又達到110萬，將持續瞄準企業員工福利需求，串連多樣服務場景，建構全方位福利生態圈。

宜睿智慧在台灣已深耕十餘年，最早從票券等酬賓禮贈市場開始，並逐步踏入員工福利需求，包含三節禮金發放等，再逐步踏入員工旅行等市場，涵蓋多元使用情境，從日常餐飲、生活消費到各類專屬福利應用，串聯200多家合作品牌，讓員工在不同生活場景中靈活運用福利資源。

宜睿智慧說明，在服務推出後，持續擴大旅遊與高階服務合作版圖，陸續與Klook、五福旅遊及肯驛國際等指標夥伴合作，涵蓋自由行、套裝行程、彈性旅遊組合及禮賓服務等多元福利選擇，將員工福利從日常消費延伸至旅遊體驗與高階服務領域，進一步提升福利選擇廣度與服務深度。

展望2026年，宜睿智慧將在應用與品牌拓展上持續發展，導入更豐富的福利選項並擴大福利使用場景，協助企業滿足不同族群員工需求。透過多元品牌生態圈的布局，將員工福利從單純「發放」升級為完整「體驗」，實現福利新願景，建構全方位福利生態圈。

在財務表現部分，宜睿智慧2025年的全球總營收達30億歐元，同比成長5.7%，其中營業收入為27.32億歐元，成長6.2%，展現穩健營運成果。

獲利表現方面，EBITDA達13.6億歐元，自然增長11.2%，自由現金流轉換率亦達82%，超越2025年財務目標。除了顯示企業需求的持續增加，也反映數位服務應用的衍生為增長的重要策略之一。

