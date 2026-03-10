台南橡塑膠工業展3/18登場 線上媒合會接軌國際

2026台南橡塑膠工業展3月18日會展中心登場。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕2026台南橡塑膠工業展將於3月18至21日在大台南會展中心登場，打造五大專區，匯集國內橡塑膠產業鏈重要廠商，規模達260格以上攤位、逾90家參展廠商，打造南台灣最具專業規模橡塑膠產業交流與採購平台。

台南橡塑膠工業展特別規劃包含加工機械設備區、模具暨零組件區、原料及製品區、周邊零配件區、公協會專區等五大專區，展示最新技術、材料與智慧製造應用，逾90家參展廠商並籌設線上媒合會，期間祭出限量現場打卡禮和抽好禮活動。

市長黃偉哲表示，塑橡膠產業是台南重要產業聚落之一，具有龐大外銷市場需求，除展覽活動外，特別籌設線上媒合會，有超過5家國外買家，安排數場媒合會活動，來強化參展效益，協助廠商接軌全球市場，創造更多接單機會，擴展商機。

經發局長張婷媛指出，展覽攜手各塑膠製品商業同業公會參與，呈現塑橡膠產業上、中、下游一條龍完整供應鏈，也聚焦於ESG的塑橡膠產業應用；安排規劃免費「塑橡膠產業永續發展論壇」與「企業交流分享會」，邀產學界專家探討智慧製造、材料創新與永續製程等議題，分享技術趨勢與實務經驗，協助掌握產業市場趨勢，並提供產業人士交流商機的平台。

