自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台南橡塑膠工業展3/18登場 線上媒合會接軌國際

2026/03/10 16:26

2026台南橡塑膠工業展3月18日會展中心登場。（記者王姝琇攝）2026台南橡塑膠工業展3月18日會展中心登場。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕2026台南橡塑膠工業展將於3月18至21日在大台南會展中心登場，打造五大專區，匯集國內橡塑膠產業鏈重要廠商，規模達260格以上攤位、逾90家參展廠商，打造南台灣最具專業規模橡塑膠產業交流與採購平台。

台南橡塑膠工業展特別規劃包含加工機械設備區、模具暨零組件區、原料及製品區、周邊零配件區、公協會專區等五大專區，展示最新技術、材料與智慧製造應用，逾90家參展廠商並籌設線上媒合會，期間祭出限量現場打卡禮和抽好禮活動。

市長黃偉哲表示，塑橡膠產業是台南重要產業聚落之一，具有龐大外銷市場需求，除展覽活動外，特別籌設線上媒合會，有超過5家國外買家，安排數場媒合會活動，來強化參展效益，協助廠商接軌全球市場，創造更多接單機會，擴展商機。

經發局長張婷媛指出，展覽攜手各塑膠製品商業同業公會參與，呈現塑橡膠產業上、中、下游一條龍完整供應鏈，也聚焦於ESG的塑橡膠產業應用；安排規劃免費「塑橡膠產業永續發展論壇」與「企業交流分享會」，邀產學界專家探討智慧製造、材料創新與永續製程等議題，分享技術趨勢與實務經驗，協助掌握產業市場趨勢，並提供產業人士交流商機的平台。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財