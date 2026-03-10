自由電子報
光寶科2月營收創8年同期新高 看好全年業績逐月年增

2026/03/10 16:11

光寶科看好今年每月營收都將優於去年同期表現。（資料照）光寶科看好今年每月營收都將優於去年同期表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）2月營收128.1億元，月減9.2%、年增17.4%，創8年同期新高，今年前2個月營收累計為269.24億元、年增16.7%。管理層看好受惠於雲端運算及AI高階伺服器電源、高效備援電池系統（BBU）等電能管理系統需求持續強勁帶動下，今年每月營收都將優於去年同期表現。

光寶科統計，2月雲端及物聯網營收佔比53%，資訊及消費性電子營收佔29%，光電部門營收佔18%。管理層指出，AI算力提升正帶動資料中心電力架構與傳輸技術全面升級，公司也正從傳統電源產品，逐步擴展至機櫃（Rack）與系統整合領域，切入AI基礎建設供應鏈。

光寶科認為，AI基礎建設需求具備結構性成長動能，短中期仍將支撐整體科技產業發展。從產業發展路徑來看，AI資料中心的建設可類比為高速公路與高鐵等公共基礎建設，初期投入規模龐大，但隨著建設逐步完成，未來將進一步向應用端與邊緣運算延伸。

