新台幣匯率交由市場機制 楊金龍駁斥暴跌說：沒有所謂的32元防線

〔記者方瑋立／台北報導〕針對近期國際情勢變化與外匯市場震盪，中央銀行總裁楊金龍今（10）日在立法院院會答詢時指出，新台幣匯率的走勢首要關鍵仍在於市場的供需法則。他說明，匯率連動深受國際因素影響，當美元表現強勢而導致其他主要貨幣走弱時，新台幣基本上也會順應這個國際趨勢而跟著呈現弱勢。

面對國民黨立委羅明才質疑這兩天台幣匯率是否出現「暴跌」的情形，楊金龍反駁指出，若將新台幣與其他國家的貨幣進行比較，台灣目前的貶值幅度僅居於中間位置，並無外界所稱的暴跌狀況，目前新台幣兌美元匯率大約落在31.8元左右。

羅追問32元是否就是「楊金龍防線」，楊金龍對此澄清，央行沒有設定所謂匯率防線，對於未來台幣是否進一步走跌，或是走升的區間落點，他重申一切皆交由市場機制來決定。

楊金龍強調，新台幣匯率相較於其他各國貨幣，一直以來都相當穩定。此外，為平穩國內政經局勢，行政院長卓榮泰也說明，行政團隊自2月底以來，幾乎天天密集召集外交、交通、經濟、金管與財政等相關部會，針對接送國人、物價與油價穩定，以及股市安定等突發狀況進行跨部會討論，目前各部會皆已全面啟動業管內的緊急應變機制。

