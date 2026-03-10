加速去中化！蘋果iPhone 4分之1「印度製造」

蘋果加速印度擴張步伐。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，蘋果去年在印度的iPhone生產成長約53%，目前每4支iPhone手機就有1支是「印度製造」，此現象反映蘋果為規避美國施加在中國產品高關稅所作的努力。

知情者透露，2025年蘋果約有5500萬支手機在印度組裝，較前一年的3600萬支升高。蘋果每年全球生產2.2億至2.3億支手機，印度的生產佔比迅速成長。

近幾年，在印度總理莫迪推出的製造獎勵措施，以期將印度打造為世界工廠政策下，蘋果加速在印度擴張。相關補貼彌補製造商在印度面臨的結構性成本劣勢，比如欠缺像中國那樣穩健的供應鏈，以及物流挑戰。

美中貿易戰導致的關稅，使2025年從中國輸出的產品面臨不利局面，相關關稅迫使蘋果及其供應商將進入美國市場的產品，更多比例移往其他國家生產，而印度雀屏中選。

報導說，儘管如此，在印度組裝的電子產品與元件製造等成本仍高於中國與越南，這促使蘋果、三星電子等其他大廠尋求印度政府更多支持。這些外企正與新德里展開新一輪獎勵磋商，此支持出口成長。

蘋果目前在印度組裝其最新iPhone 17手機全系列產品，包括高階的Pro與Pro Max型，其在印度的供應商包括鴻海、塔塔電子與和碩，蘋果也為印度在地銷售與出口生產iPhone 15與iPhone 16等舊款手機。

