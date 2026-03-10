台股市值破百兆！藍委籲國安基金規模調至2兆 財部曝進度

國民黨立委羅明才拋國安基金應上調至2兆規模，財政部長莊翠雲表示目前並無院版，但相關案件已在財委會討論過，財政部也認為有提高空間。（圖取自國會頻道）

〔記者方瑋立／台北報導〕面對全球區域衝突及台股近日單日盤中一度暴跌1489點的震盪，國民黨立委羅明才今（10）日在立法院院會質詢表示，台股市值已從過去的20兆翻倍成長至逾100兆元，建議將目前5000億元規模的國安基金大幅上調至2兆元，以發揮安定軍心的作用。財政部長莊翠雲對此表示，財政部對提高規模持開放態度，目前相關提案已在大院財委會討論中。

羅明才質詢詢問，台股市值現已100多兆，國安基金有沒有考慮要把規模往上調？他建議規模應達2兆，財政部的版本是多少？中東戰事屬於非經常性、外在特殊情況，國安基金是否不排除隨時會進場？

行政院長卓榮泰說明，國安基金在今年1月13日退場後，已成功穩定股民與經濟信心。目前股市回歸正常自由發展，政府也備有其他平穩股市的工具緊密觀察中。

卓說，戰爭屬於可以看到、特定單一的事項，是比較可以掌控的，最怕不曉得原因、目前看不到的，但是政府非常緊密在關注，國安基金有其進場的必要條件與時機。

莊翠雲則補充，隨著股市日均量在1月份達到9100多億元，預估今年的證交稅收將比去年同期顯著成長，而針對國安基金規模擴大一事，雖然目前尚無行政院版本，但財政部認為確實有提高的空間。

