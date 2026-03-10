WBC台灣隊展現拚戰精神 富邦頒發獎金表揚悍將球員

2026世界棒球經典賽（WBC）小組賽告一段落，富邦集團今宣布頒發總獎金240萬元表揚本次賽會表現傑出的悍將代表。（富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）小組賽告一段落，富邦集團今宣布頒發總獎金240萬元表揚本次賽會表現傑出的悍將代表，包括球員張育成、張奕、曾峻岳、教練高國輝各50萬元，訓練員高挺耀、防護員林家儀各10萬元。另外入選培訓隊的戴培峰、李東洺也各獲得10萬元獎金。

富邦表示，台灣隊雖未能晉級8強，但在小組賽擊敗強敵韓國隊，寫下在WBC賽史首次對韓國奪勝的里程碑，全隊展現高度韌性與拚勁。

本屆經典賽，富邦悍將共有5名球員張育成、張奕、曾峻岳、戴培峰、李東洺入選培訓隊，最後張育成、張奕、曾峻岳入選台灣隊，前往東京與日本、韓國、捷克、澳洲隊爭奪晉級機會。

台灣隊雖不敵澳洲、日本，在擊敗捷克拿下首勝後，面對陣中擁有多名大聯盟球星的韓國隊，悍將3位選手皆有精彩表現：張育成敲出陽春全壘打先馳得點；張奕9局上場守住壘上有人危機、取得勝投；曾峻岳則是在10局封鎖對手拿下救援成功。張育成更連續4場比賽敲安打，是台灣隊最火燙的打者。

富邦集團董事長蔡明忠在集訓時曾到場為台灣隊頒贈10萬元加菜金，正式賽會期間更親臨東京巨蛋為台灣隊打氣，以實際行動力挺台灣隊及悍將選手。#

儘管中華隊最終因戰績相同、比較失分率，未能晉級八強賽，但本屆賽事的拚戰精神，將每一位台灣球迷連結一起。富邦將頒發獎金總獎金240萬元，鼓勵慰勞選手們為國辛勤付出。

