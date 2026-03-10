原油恐延誤!台塑化跟進發出不可抗力通知、4月暫不接現貨訂單。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕荷姆茲海峽運輸受阻，繼韓國大廠麗川率先宣布因不可抗力因素減產後，歐洲、韓國、泰國、印尼、新加坡等6家石化廠也跟進，台塑化（6505）也發出不可抗力（Force Majeure）通知，同時，自4月起暫不接受現貨訂單。

台塑化表示，荷姆茲海峽關閉導致3月中東100萬噸柴油卡在波斯灣，難以往歐洲出口，將使歐洲柴油庫存下降，供需短缺情況將更加嚴重，且中國減少柴油出口，泰國禁止柴油出口，亞洲柴油供給同步減少，加上印度煉油廠可將柴油送至歐洲，並減少出口至亞洲，推升亞洲柴油價差上漲並維持強勁。

請繼續往下閱讀...

台塑化董事長曹明於日前受訪時就表示，庫存量約可維持近1個月，中東戰事爆發後立刻積極尋找多元供應商，只是運輸仍需要時間，且價格一定攀升，將視情況調整產能；外電也指出，目前台塑化麥寮廠二號與三號裂解爐維持約七成的產能，但如果石腦油原料無法到貨，則考慮關閉其中一座裂解爐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法