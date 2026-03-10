和碩2月營收年月雙減 明日法說聚焦AI新動能

和碩明天將受邀出席法人說明會，屆時將說明2026年營運布局的重要方向。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）受到淡季影響出貨表現，2月營收679.82億元，月減26.2%、年減17.6%，今年前2個月營收累計為1601.4億元、年減14.73%。管理層明天將受邀出席法人說明會，屆時將說明2026年營運布局的重要方向，包括AI伺服器、電動車、機器人與其他新事業展望。

和碩看好人工智慧（AI）趨勢同時由基礎設施與應用端雙引擎推動，即便市場短期可能出現局部波動，長線仍不改向上方向。在年初旺年會上，管理層預估今年AI伺服器（AI Server）業務可望繼續三位數成長，除了出貨輝達（NVIDIA）GB200、GB300等平台，也會有客製化晶片（ASIC）機種實績貢獻。

和碩集團在AI伺服器領域邁入第4年，目前相關人力規模約600人至700人，今年目標突破1000人，將透過內外部招募擴大團隊戰力。集團在推論設計端已與數家大型客戶展開合作，預期相關生意將於今年下半年陸續開出。目前雲端服務供應商（CSP）仍是最具規模、最適合深化合作的市場，今年將以更大動作加碼布局，同時維持中小型客戶與台灣重要客戶的基本盤，帶動研發動能持續成長。

