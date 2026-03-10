台積電股價波動該上車？ 外媒曝合理估值、回檔後上升空間

台積電股價近期出現波動，重新引起人們的注意。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電股價近期出現波動，重新引起人們的注意。外媒Simply Wall St分析報導，台積電目前的合理估值仍低，這為投資者權衡估值差距留下了很大的成長空間；長期成長動能依然強勁。

過去一年，台積電股價上漲約1.1%，但過去1個月基本持平。近期交易波動較大，單日股價上漲2.9%，7日股價下跌5.5%。然而，90日股價漲幅達14.9%，3年總股東回報率超過3倍，顯示長期成長動能依然強勁，足以抵銷近期的回檔。

台積電ADR股價約348.70美元左右，近期營收和淨利成長強勁，年增率接近17%，但短期回報喜憂參半。人們不禁要問：這真的是定價錯誤嗎？還是市場已經將未來的成長預期消化了？

根據Simply Wall St報導，台積電的合理估值為118.40美元，遠低於其前一日收盤價348.70美元，這為投資者權衡估值差距留下了很大的空間。

法人評論認為台積電股價為348.70美元，估值過高約195%，但若評估其目前的本益比為27.3倍，卻呈現出截然不同的景象，這一倍數遠低於美國半導體產業的平均41.3倍、同業平均54.2 倍，以及44.2倍的合理本益比。

簡言之，市場對台積電的定價已高於其118.40美元的公允價值。然而，其本益比遠低於許多同類晶片公司，也低於市場可能趨向的合理水平，顯示未來投資性仍很高。

不過，法人提醒，這一樂觀前景仍面臨重大風險，包括對中台關係的任何衝擊，以及ASML等關鍵供應商的供應中斷等因素。

