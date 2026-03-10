認輸了！南韓央行：去年人均GNI比台灣少約12萬元

南韓央行10日公布數據顯示，去年南韓人均國民所得毛額（GNI）為36855美元（新台幣117.4萬元），低於日本的3.8萬美元（新台幣121萬元）、台灣40585美元（新台幣129.3萬元）。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《韓聯社》報導， 南韓央行10日公布數據顯示，去年南韓人均國民所得毛額（GNI）為36855美元（新台幣117.4萬元），較2024年略增0.3%，為連續第3年在3.6萬美元區間「原地踏步」，低於日本的3.8萬美元（新台幣121萬元）、台灣40585美元（新台幣129.3萬元），南韓人均GNI比台灣少約新台幣12萬元。專家指出，台灣因從半導體產業榮景中受益，因此國民所得大增。

南韓央行的初步數據顯示，去年南韓人均GNI為36855美元，比2024年的36745美元僅增加0.3%；雖然去年南韓國內生產總值（GDP）年增4.2%，但因韓元對美元貶值，人均GNI增幅不到1%。

南韓人均GNI在2014年首次超過3萬美元，並持續增加，在2021年接近3.8萬美元。但在2022年因COVID-19疫情和韓元貶值跌至3.5萬美元左右，然後在2023年增加2.7%，反彈至36,195美元。但2024年和去年的增幅分別僅1.5%和0.3%，導致人均GNI連續第3年停留在3.6萬美元區間。

南韓央行表示，受外匯供需失衡、南韓投資人大量投資海外證券等因素影響，去年韓元兌美元匯率貶值4.3%。

南韓央行國民所得部部長金華容表示：「台灣去年人均GNI將達到40585美元，主要得益於半導體行業的蓬勃發展。日本去年12月調整基期後，人均GNI也增至3.8萬美元。」

金華容指出，以2024年為準，在人口超過5千萬的國家中，南韓人均GNI排名第6，排在美國、德國、英國、法國和義大利之後，「假設韓元兌美元匯率不再產生影響，預計到2027年，我國人均國民總收入將超過4萬美元」。

