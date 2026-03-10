自由電子報
衝刺屏東光電案場 寶晶能源拚今年併網量兩位數成長

2026/03/10 15:09

衝刺屏東光電案場，寶晶能源力拚今年併網量兩位數成長、業務多元化。（業者提供）衝刺屏東光電案場，寶晶能源力拚今年併網量兩位數成長、業務多元化。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到2月工作天數較少之故，寶晶能源（6987）今（10）日公布2月營收為0.98億元、月減4.29%，但因為併網總容量增加及綠電轉供匹配率提高，較去年同期年增21.35%；累計今年1至2月營收達2.01億元、年增高達41.60%；寶晶能源表示，將力拼今年併網容量兩位數成長，也期望業務發展更多元化。

針對未來發展策略，寶晶能源強調，未來2至3年將鎖定日照充足的屏東全力衝刺光電案場併網容量，初步估算，現階段已完工及施工中與規劃中的案場已超過200MW，除持續增加併網的裝置容量，拉高發電量外，寶晶也透過旗下寶威科技自行開發升級版EMS與AI派工維運系統，提升自家案場的妥善率，預計將相關系統開放對外服務、進行收費，擴大再生能源資產管理規模。

寶晶能源認為，受到大環境的影響，再生能源發展放緩，尤其是太陽能案場業務，不過，隨著政府出面宣示會持續積極推動再生能源，希望今年初情況已有所改變，而無論大環境是好是壞，仍持續努力開發新舊業務，除力拼今年度併網容量仍能有兩位數的增長，也期望業務發展更多元化。

