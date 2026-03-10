美以意見不和爆開！川普釋出戰爭快結束來自「這壓力」 伊朗說話了

在共同攻擊伊朗十天後，美國和以色列公開出現分歧。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在共同攻擊伊朗十天後，美國和以色列公開出現分歧，美國總統川普面臨政治和經濟壓力，擔心油價因戰事持續攀高，並且不認同以色列的長期目標。以色列媒體《以色列時報》報導，隨著油價飆升，這在美國政壇是一個警訊。

週一，川普告訴哥倫比亞廣播新聞，這場戰爭「幾乎」已經結束了，儘管他此前曾與以色列總理內坦雅亞胡誓言要發動數週甚至數月的襲擊。

對於川普表示與伊朗戰爭將「很快」結束，塔斯尼姆通訊社報導，伊朗哈塔姆·安比亞中央司令部（Iran's Khatam al-Anbiya Central Headquarters）司令阿里·阿卜杜拉希（Ali Abdollahi）警告說，美國和以色列沒有能力隨意結束衝突。他說：「這場戰爭沒有結束的跡象」。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也發表聲明，駁斥美國總統言論，並斷言衝突的走向將由伊朗的軍事決策決定，而不是由美國的期望決定。

歐媒《盧森堡時報》也指出，儘管美國官員一再堅稱他們可以無限期地繼續這場衝突，但川普的言論凸顯了白宮公開表示可能很快就會採取行動，試圖結束敵對行動的新意願。

川普表示，他將豁免與石油相關的制裁，讓美國海軍護送油輪通過荷姆茲海峽，並預測與伊朗的戰爭將「很快」解決。

知情人士透露，川普正在考慮一系列方案來應對伊朗戰爭後飆升的油價和汽油價格。這些方案可能包括動用緊急儲備、暫停徵收聯邦汽油稅（需要國會批准），以及財政部介入石油期貨市場。

不過，川普表示，他不認為衝突會在本週結束，但他堅稱行動進展順利，提前完成計劃，並希望以此提振日益擔憂能源價格的投資者信心。他還誓言，如果伊朗擾亂石油供應，美國將「加強轟炸力度」。

此前，以色列襲擊了以色列國防軍所稱的為伊朗軍方服務的油庫，美國官員對此表示不安。

就連多年來一直敦促對伊朗發動戰爭的鷹派共和黨人、川普的盟友林賽·格雷厄姆參議員也呼籲以色列「請謹慎選擇攻擊目標」。格雷厄姆在X上寫道：「我們的目標是以一種不會削弱伊朗人民在政權垮台後開始新的、更美好生活的機會的方式來解放他們」。

2月28日，美國和以色列對伊朗發動了轟炸行動。伊朗反擊向以色列及海灣地區國家和美軍基地發動飛彈和無人機攻擊，並封鎖世界上最重要的石油運輸航道荷姆茲海峽，導致油價飆升。

華盛頓近東政策研究所總經理麥可辛格（Michael Singh）表示，美國和以色列在與伊朗的衝突中的目標大致相似，但不完全相同。他表示，以色列希望伊朗「被永久削弱」。

辛格說：「美國可能沒有那麼大的意願去打一場曠日持久的衝突，尤其因為我們在其他戰區有以色列顯然沒有的優先事項，我們可以收拾行囊回家，而以色列卻不能」。

多年來，川普一直譴責美國在中東的干預主義是浪費且錯誤的，但他對攻擊這個擁有9000萬人口的國家給出不同的解釋，主要集中在削弱其軍事力量上。

昆尼皮亞克大學週一公佈的一項民意調查顯示，略微多數的美國人（53%）反對對伊朗採取軍事行動53%。蓋洛普最近的一項民意調查發現，在以色列的轟炸將加薩走廊的大部分地區夷為平地之後，美國人對巴勒斯坦人的同情首次超過了對以色列人的同情。

