《LINE熊大農場》聯名《studio UG》完成任務限定貼圖免費送

《LINE熊大農場》聯名《studio UG》，16張限定貼圖完成任務免費拿。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕超人氣農場經營手遊《LINE熊大農場》今（10）日宣布，與日本知名插畫家西村優志（Nishimura Yuji）旗下療癒角色品牌《studio UG》展開聯名合作。活動期間內，玩家只要完成簡單遊戲任務，即可免費獲得一套共16張的限定聯名貼圖。

本次推出的限定貼圖收錄《studio UG》旗下多位人氣角色，包括GOKIGEN PANDA（喔吼熊貓）、KONEZUMI（小老鼠）與 LOVE RABBIT（愛心兔）皆以幽默逗趣的畫風呈現，對喜愛西村優志作品的粉絲而言，堪稱春季不可錯過的收藏。

請繼續往下閱讀...

即日起至4月8日上午9:59止，玩家只需登入《LINE熊大農場》，並達成兩項任務條件，即可免費下載貼圖，任務內容包括將角色等級提升至8級，以及完成10趟貨車任務。

除了貼圖福利外，《studio UG》的角色也同步進駐遊戲農場。活動期間推出「階段獎勵扭蛋」，玩家有機會抽中包括POKE POKE KAERU與SAENAI KONEKO在內的限定角色。其中，若抽中 GOKIGEN PANDA，還能為農場生產專屬的聯名限定裝飾，為農場增添獨特風格，當玩家達到指定扭蛋次數時，還可獲得最終獎勵角色WARUMENONEKO，進一步豐富農場夥伴陣容。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法