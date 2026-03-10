英業達去年淨利創新高 重金佈局北美、東南亞產能

英業達（2356）2025年稅後淨利92.9億元，創下歷年新高水準，每股盈餘（EPS）2.42元。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）2025年稅後淨利86.96億元，創下歷年新高水準，每股盈餘（EPS）2.42元，管理層今天表示，為了持續強化北美產能布局，美國德州既有租賃廠房「由租轉買」，並追加廠房裝修工程，同時規劃在墨西哥新建廠房，以因應未來業務成長與訂單需求，整體投資規模逾2億美元（約新台幣63.57億元）。

英業達去年營收6911.90億元、年增7%，毛利率5.3%、年增0.1個百分點，營益率1.8%、與去年持平，稅後淨利86.96億元、年增19.7%，每股盈餘2.42元、年增19.2%。 針對去年盈餘，管理層預計配發現金股利2元，配發率82.6%，以今日收盤價40.9元計算，殖利率約4.89%。

英業達去年第4季營收1712.93億元，季減3%、年減13%，毛利率5.2%，季增0.2個百分點、年增0.1個百分點，營益率1.5%，季減0.2個百分點、年減0.5個百分點，稅後淨利20.73億元，季減24%、年減12.53%，每股盈餘0.57元，季減25%、年減13.6%。

英業達表示，美國子公司Inventec（USA）Corp.位於德州Katy的既有廠房將由租轉買，董事會今日拍板取得土地與廠房資產，土地面積約119.86萬平方英尺、廠房面積約54.8萬平方英尺，交易金額約5590萬美元（約新台幣17.75億元）。此外，公司亦將投入約1.16億美元（約新台幣36.84億元）進行廠房裝修與設備相關工程，以支應未來產線需求。

除了美國據點，英業達亦同步強化墨西哥布局，董事會今日同步通過墨西哥子公司IEC Technologies將採「自地委建」方式興建新廠房，總預算不超過4000萬美元（約新台幣12.7億元）。公司表示，新廠主要用於提升物料運籌與供應鏈管理效率，同時保留未來產能擴充彈性，以因應後續訂單需求。

在資金安排方面，英業達亦同步啟動北美子公司增資計畫。公司將對英業達控股（北美）有限公司現金增資3.05億美元（約新台幣96.87億元），再由該公司分別對美國子公司Inventec（USA）Corp.及墨西哥子公司IEC Technologies增資1.45億美元（約新台幣46.05億元）與1.6億美元（約新台幣50.82億元），作為長期投資與營運資金來源。

此外，董事會亦決議對泰國子公司Inventec Electronics（Thailand）Co., Ltd.增資8000萬美元（約新台幣25.41億元），以支應業務發展與長期股權投資需求。英業達指出，透過此次北美與東南亞據點的投資與增資規劃，將有助於提升全球供應鏈彈性與營運效率，並支援未來業務擴展所需。

