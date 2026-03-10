企業數位轉型力道強勁！投抵申請逼近130億 遊戲、資安投資最猛

數產署表示，近三年度投資抵減申請案件數與申請金額均呈現逐年增加趨勢，軟體與資訊服務業仍是主要申請來源。（下載自台北國際電玩展官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部數位產業署（簡稱數產署）持續推動「投資抵減」政策以鼓勵企業投入數位研發與設備升級。數產署今（10）日公布最新統計數據指出，相關申請案件與投資規模已連續三年成長，顯示企業在數位轉型與創新研發上的投入持續升溫。

數產署表示，近三年度投資抵減審查結果顯示，申請案件數與申請金額均呈現逐年增加的趨勢，整體投資規模穩定擴大。其中，113年度研發投資抵減共有約120家公司、超過260件研發計畫提出申請，設備投資抵減申請則超過750項，整體申請金額接近130億元，較前一年成長約15%。值得注意的是，研發投資金額年增逾三成，反映企業在創新研發上的投入力道持續提升。

從產業結構觀察，軟體與資訊服務業仍是主要申請來源，該產業研發計畫件數占整體數位經濟產業約六成，且研發計畫件數與投資金額等指標均較前一年成長約三成，顯示軟體業者持續深化技術創新與產品研發。

此外，遊戲產業的研發投資成長尤為顯著。113年度遊戲產業研發投資金額達45億元，較前一年增加近15億元，年成長率約六成，成為各產業中研發投資增速最快的領域之一。

在資安領域方面，企業投資動能同樣明顯升溫。113年度資安研發投資計畫數量翻倍，投資金額成長達35%；設備投資項目數雖大致持平，但投資金額卻成長85%。

數產署分析，這顯示企業的資安需求已從早期的基礎建置，逐步轉向高階防護與進階資安能力升級，成為企業推動數位化發展的重要基礎設施。

進一步觀察投資計畫內容，人工智慧相關技術已廣泛出現在企業投資項目中。為強化企業投入AI發展的誘因，數位產業署在「產業創新條例」第10條之1修法過程中，積極推動將人工智慧項目納入設備投資抵減。相關修正條文已於114年5月7日經總統公布，並將施行至118年。

數產署表示，未來將持續透過年度投資抵減統計分析，掌握企業投資結構與產業發展趨勢的變化。同時，114年度投資抵減申請作業已正式開放受理，呼籲相關業者踴躍申請，把握政策支持契機，加速企業創新研發與數位轉型布局。

