百戶平價宅公開標售 結果可視為房市風向球

台灣金聯釋出百戶平價宅標售。（示意圖，記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕連續兩年吸引幾千封標單申購的台灣金聯平價宅，今年釋出100戶標售，且其中20戶為新提出「婚育宅」方案，房產業者指出，目前房市買氣氛圍保守，該平價宅標售案最終買氣好壞則可視為今年的房市風向球。

信義房屋彙整過去3年平價宅申購情形，2023年吸引超過3千封標單、2024年更吸引將近4800封，2025年即便受到房貸政策箝制，還是吸引超過1700封標單。

過去3年 均有上千封標單搶標

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年平價宅標售有一些過去沒看過的住宅，像是南港國宅「南港花園」，屋齡不到30年，去年至今該社區實價揭露至少16筆，而預計釋出的住宅是三房、又可抽車位，總價則落在兩千多萬元，曾敬德認為，應該會吸引自住買方進場。

而此次台灣金聯今年釋出的100戶，類型涵蓋透天厝、公寓、大廈、套房等，以區域分布，六都就占了81戶，其中北北桃有47戶；以全部物件售價分析，平均每戶1319萬元，其中1千萬元以下占43戶，且六都均有1千萬元以下物件可供選擇。

