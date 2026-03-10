永豐金法說連3年獲利創新高 三大併購案漸發揮綜效

永豐金今天舉行2025年第四季法說會，其中，永豐金連3年獲利創新高，三大併購案漸發揮綜效。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕獲利連續三年創新高！永豐金控今（10）日召開2025年第四季法說會，2025年全年自結稅後淨利達265.0億元，較前一年度成長19.2%，每股盈餘（EPS）為1.97元，股東權益報酬率（ROE）上升至11.50%。此外，2025年整體淨收益743.9億元，同樣創歷史新高，主要受惠於美元資金成本降低與併入「Amret」、「京城銀行」的貢獻，利息淨收益年成長48.5%，達383.0億元。

永豐金總經理朱士廷強調，2025年表現亮眼，不但稅後淨利、淨收益等財務數字全面創新高，還展現了強大的併購能力和跨區域資源整合的成果。

請繼續往下閱讀...

「永豐金控去年積極擴展版圖有成」。 朱士廷說，隨著Amret於去年1月15日加入永豐銀行、京城銀行於10月1日成為金控子公司，以及台灣匯立證券10月20日正式併入永豐金證券，一年內完成「三大併購案」為永豐深化金融服務布局的重要進展，將有助於推動集團跨區域及跨業務的資源整合，進一步加強長期競爭力與獲利能力。

其中，京城銀行併入金控僅一季，已經替金控貢獻12.2億元的長投收益，資產品質穩定，銀行逾放比率為0.02%，備抵呆帳覆蓋率為6144%。

另外，永豐銀行2025年稅後淨利達194.6億元，年增11.7%，ROE為10.1%。永豐銀行總經理莊銘福表示，強勁的獲利成長主要由利息淨收益（年增43.4%）及手續費淨收益（年增15.7%）的推動。由於美元資金成本降低與併入Amret的影響，計入FX Swap後的調整後淨利差（NIM）上升至1.41%。財富管理手續費淨收益年增17.0%，主要來自保險銷售佣金的成長。資產品質穩定，合併逾放比0.19%，備抵呆帳覆蓋率為769%。

永豐金證券方面，2025年稅後淨利為64.7億元，年增11.0%，創歷年新高，永豐金證券總經理蘇威嘉表示，主要是受惠於經常性淨收益穩健成長創新高，且資本利得大幅成長。雖然台股經紀手續費淨收益受到台股交易量影響而僅小幅成長，但泛財富管理手續費淨收益（包括複委託、基金、借券等服務）年增長15%，帶動經常性淨收益創新高、ROE上升至16.5%。

除了獲利穩健成長，永豐金強調，與子公司在各方面的表現也獲得外界的肯定，2025年獲獎數再創高峰，共拿下297座獎，較前一年度大幅增加56個獎。

「2025年是金控積極進行併購的一年」！永豐金指出，併購京城銀行案以「展現以併購推動區域均衡發展與市場整合的策略思維」獲2025年金鑫獎「年度最具代表性併購獎」；此外，連續五年入選DJSI「道瓊永續世界指數」、「新興市場指數」；名列「S&P Global 2025 永續年鑑全球銀行產業Top 5%」。永豐金強調，將持續秉持「翻轉金融、共創美好生活」的企業願景，致力打造具備永續發展能力的金融集團。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法