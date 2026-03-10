機械出口連13紅、工具機止跌 憂中東戰事干擾台幣匯率

機械出口持續成長，工具機出口已止跌，但中東戰事添變數。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會、工具機公會今（10日）發布進出口統計速報，機械出口連13紅，產業景氣復甦且穩定增長，但中東爆發戰爭、航運受阻，使能源成本上漲，替全球景氣投下不可知之變數；而工具機出口雖有起色，但仍受到市場需求動能不足、新台幣匯率衝擊。

機械公會指出，今年2月台灣機械出口持續成長，已連13個月呈現正成長，今年前2月出口以美元計算同比增長達20.6%，整體機械產業景氣已復甦且穩定增長。

請繼續往下閱讀...

機械公會統計，今年前2月機械出口值前3大為電子設備、檢量測設備與動力傳動件；出口國前3大仍是美國、中國及日本。

機械公會表示，中東戰事於2月底爆發、航運受阻，導致能源成本上漲，戰爭規模與持續時間將影響全球經濟之發展，替未來投下不可知之變數。

至於工具機出口部分，2月出口金額為1.31億美元、年減5%，但剔除春節落差因素，今年前2月出口年增5.2%，有止跌回升，但單月出口值偏低，工具機產業仍受到市場需求動能不足，與新台幣匯率較強勢影響，出口競爭激烈。

機械公會也提到，近期因伊朗戰事與避險需求，亞洲匯率走貶，但新台幣匯率仍不利台灣機械出口之競爭，觀察自2021年起至2026年3月9日之匯率變化，新台幣匯率貶值11.5%，日幣貶值幅度卻高達53%，兩者相差超過40%；至於韓國累計貶幅也達34.9%，對台灣機械出口仍造成不小壓力。

機械公會指出，今年國際情勢驟變，全球在美國對等關稅生變與美以及伊朗之戰事影響下，全球經濟充滿不確定性，台灣的機械出口雖正穩定增長中，但我機械業以出口為導向，勢必受國際情勢所影響，須持續密切觀察。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法