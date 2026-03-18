千金股解密— 世芯-KY 3661

世芯-KY（3661）受惠生成式AI熱潮，ASIC需求放大，一度成為台股股后。（圖擷取自公司官網）

〔財經頻道／綜合報導〕AI應用持續擴大，台灣IC設計廠積極卡位，近期隨著Google最近推出Gemini 3一鳴驚人，大型CSP（雲端服務提供商）的ASIC（客製化晶片）市場備受矚目，再加上Wi-Fi 7、USB4、無人機、機器人、自動駕駛等多重應用，相關市場將成為台灣IC設計廠未來成長的重要趨勢所在，世芯-KY（3661）無疑是受惠者之一，世芯董事長沈翔霖更看好今年營收將迎來顯著成長，全年有望創下歷史新高。

千金股小檔案 股名 代號 世芯-KY 3661 資本額 8.13億元 主要業務 專業特殊應用積體電路（Application Specific IC, ASIC） 產業利基 受惠生成式AI熱潮，ASIC需求放大 2025年EPS 69.2元 2024年EPS 81.34元 2023年EPS 45.47元

由於AI最重要核心GPU（繪圖處理器）市場仍由輝達獨霸，國際大型CSP（雲端服務供應商）為擺脫由輝達一家控制的局面，AWS、Google、微軟持續開發自有ASIC，市場預估ASIC市場蓬勃發展。

世芯前些年靠著最大客戶AWS營運大好，一度成為台股「股后」，但去年迎來低迷的一年，股價也隨之走低，近期則大約在3000元上下震盪。背後主因來自AWS進入產品轉換期，導致世芯營收大幅下滑，但目前世芯已順利拿下AWS最新Trainium 3晶片。世芯預估，隨著大客戶新款3奈米AI加速器晶片將在2026年第二季進入量產，第三季營收可望大增，進入另一波高成長階段，全年營收有望創下歷史新高。

世芯2025年全年營收309.2億元，年減40.4%；2025年全年每股盈餘（EPS）69.18元，低於2024年的81.34元。

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