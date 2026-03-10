群光去年EPS歷史第4高 預估首季業績小幅年減

群光預期個人電腦（PC）需求趨緩，公司單季營收將小幅度年減。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件供應商群光電子（2385）2025年每股盈餘（EPS）9.05元，創歷年第4高紀錄，管理層今天在法說會表示，公司首季業績將呈現年減，今年將發揮在軟硬體整合上的優勢，強化AI在影像產品的應用，發展邊緣AI視覺方案（Edge AI Vision Solution），並因應客戶的需求，進行客製化AI服務。

群光去年營收956.61億元、年減5.8%，毛利率18%、年減2.2個百分點，營益率8.3%、年減1.9個百分點，稅後淨利65.85億元、年減27.2%，每股盈餘 9.05元、年減27.2%。群光2月營收63.73億元，月減17.2%、年減12.6%，創72個月新低，今年前2個月營收累計為140.68億元、年減4.99%。

群光針對去年盈餘，通過配發現金股利7.2元，配發率80%，以今日收盤價124元計算，殖利率約5.8%。關於今年首季營運表現，管理層認為，因為第一季為傳統淡季，在記憶體缺貨及零組件價格上漲影響下，個人電腦（PC）需求趨緩，預期公司單季營收小幅度年減。

群光指出，今年市場普遍預期因記憶體缺貨、零組件價格上升，PC需求面臨下滑的可能性，且目前美伊戰爭對今年全球經濟造成的影響尚難估計，後續發展存在不確定性。在成本上升的趨勢下，客戶出貨的機種將往高值化發展，商用筆電表現可望比一般消費性機種佳。旗下LED背光鍵盤滲透率去年為48%，今年有機會繼續上升，筆電影像模組的規格也不排除繼續提升，有益於平均單價（ASP）持續走揚。

談到邊緣AI視覺方案，群光看好影像產品是快速成長的邊緣裝置之一，經過AI賦能後，將可更有效理解使用者需求並即時進行反饋，群光將以此拓展至智慧視訊、智慧安防、智慧工廠、智慧車隊管理等各種領域。在智慧工廠領域，群光已廣泛應用至自家的影像產品生產線，加上自建AI學習模型，在不增加額外人力的情形下，能有效校正生產線上即時發生的錯誤，大幅提升生產線產出品質，未來可望持續拓展至其他工廠。

群光自去年第四季起整併中國東莞產能，退租原先租賃的廠房，整併至自有廠房，預期在產能集中後，將進一步提升生產及管理效率，有利於後續整體成本控制。群光全球產能的布局，去年27%來自泰國，其餘73%來自中國的東莞、吳江、重慶等三大廠區。

