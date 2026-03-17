千金股解密—健策 3653

健策（3653）是台灣均熱片與高階散熱元件龍頭。（圖擷自健策官網）

〔財經頻道／綜合報導〕健策（3653）的核心業務專注於伺服器及電動車兩大應用領域，提供關鍵零組件與散熱解決方案。健策是台灣均熱片與高階散熱元件龍頭，隨著AI晶片運算能力提升、耗能更高，因此需要更強的散熱元件，從均熱片到液冷散熱模組，散熱的規格也持續升級，因此高階散熱需求快速成長。

千金股小檔案 股名 代號 健策 3653 資本額 14.49億元 主要業務 伺服器關鍵零組件與散熱解決方案 產業利基 AI熱潮帶動散熱需求升級

金屬精密加工與散熱結構件具技術優勢 2025年EPS 預估36-37元 2024年EPS 24.15元 2023年EPS 16.59元

除此之外，健策也生產ILM扣件，這是專為CPU（中央處理器）、GPU（圖型處理器）連接器所設計的硬體配件，主要功能是固定並為CPU處理器與散熱器提供夾持力。它能確保CPU與連接器之間的良好電接觸，同時確保CPU與散熱器之間的良好熱接觸，以實現高效的散熱效果。AI伺服器平台幾乎都需要這類關鍵零組件，這項產品的技術門檻高、客戶黏著度強。

健策的產品組合已逐漸轉向高階散熱，主要包括均熱片、AI伺服器散熱、車用散熱模組和ILM扣件，散熱產品營收佔比已超過約66％，成為核心成長引擎，而在這之中，AI伺服器散熱相較於傳統電子零件，毛利更高。

隨著AI熱潮與先進封裝帶動長期需求，帶來2大趨勢，分別為耗能上升以及散熱難度增加，因此市場正從傳統風冷散熱轉向高階均熱片和液冷系統，散熱技術升級週期下，健策將長期受益。

另外，健策具備垂直整合製造能力，完整的製造流程從模具設計、金屬沖壓、CNC加工、表面處理到組裝，這種垂直整合能力可以降低成本、提高品質並縮短交期。

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