苦熬40餘年薪水全上繳！「極致節儉」阿北退休前翻開存摺 被數字震撼了

苦熬40餘年薪水全上繳！「極致節儉」阿北退休前翻開存摺，徹底將退休夢粉碎。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕1名工作40餘年的64歲田中先生（化名），平時薪水全部上繳給老婆管理，由於自己每月零用錢只有2.5萬日圓（約新台幣5000元），心想65歲退休後，應該可安享晚年，沒想到某天妻子突然拿出存摺，並說，原本存款有1800萬日圓（約新台幣360萬），但擔憂不夠用，為增加資產她誤信網路投資，最終被騙了920萬日圓（約新台幣184萬），面對存摺只剩880萬日圓（約新台幣176萬）讓田中震撼不已，但不忍責怪太太，只能下定決心在65歲退休後繼續工作。

日媒報導，田中先生大學畢業後，即在關東地區附近的１家製造公司工作，計劃明年春天永久離職。

請繼續往下閱讀...

田中34歲結婚，妻子在生下孩子後便辭去了工作，成為全職家庭主婦。他們育有兩個孩子。如今，夫妻二人都已成家立業，經濟獨立。田中先生在50歲出頭前年收入約600萬日元，但55歲退休後收入逐漸減少。 60歲重新就業後，他的年收入降至300萬日圓左右。

34歲結婚後，他便開始將家庭財務交給妻子打理，每個月的生活費只有2.5萬日圓，他必須從中拿出一部分來支付午餐費用，因此，他常常只能在便利商店買飯糰或泡麵充飢 ，心想這都是為了家人，就這樣過了數十年。

由於平時過著極致節儉的生活，心想65歲退休後，應可安享晚年，這本來是個樸素的願望，然而有１天晚上，妻子的１句話卻悄悄粉碎了他的夢想。

艾米被委託管理家裡的財務，但她沒有獨自生活的經驗，其實內心充滿焦慮。然而，當她試圖和田中商量時，田中卻漠不關心，即使她想給他看存摺，田中也只是揮揮手，說：「一切都交給你了，好好管理就行。」

雖然田中對財務完全不關心，但艾米也靠著節儉生活，存下了1800萬日圓。

然而艾米擔憂1800萬日圓不夠退休花用，因此，在社群媒體上與1位同歲女性交流後，對方回覆：「我們生活在１個金錢為你工作的時代。如果你能妥善管理，你的退休生活將會截然不同。即使是全職家庭主婦也能賺錢。」這些話深深觸動了艾米。

為了增加資產，於是她開始進行投資，起初，她似乎真的賺到錢了，但這其實是個典型的投資騙局。她被告知要分階段存入資金，而且每次提款都要支付手續費，直到損失了800萬日圓（約新台幣160萬），她才意識到真相。然而，她卻發現自己陷入了更深的泥淖，她迫切地想要找回自己的錢。驚慌失措之下，她向１位自稱是「幫助投資詐騙受害者」的律師尋求幫助，結果證明，這又是１場常見的騙局。最終，包括其他損失在內，繪美總共損失了920萬日圓。

為了讓田中明白這一點，艾米把自己的存摺遞給了他，並將被騙的過程告訴了田中，雖然田中看到存摺時相當震驚，但在聽到妻子說，「我不是為了自己存錢，而是為了我們共同的退休生活」，實在不忍責怪太太，最後只能下定決心在65歲退休後繼續工作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法