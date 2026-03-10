原料自俄進口 台塑化是伊朗戰爭最大受益者

美國與以色列攻擊伊朗，使得荷姆茲海峽遭封鎖，反而促使自俄羅斯進口大量輕油的台塑石化，成為最大受益者。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國對伊朗發動軍事打擊後，伊朗封鎖荷姆茲海峽，使全球原油與天然氣價格劇烈波動，台塑石化（6505）因原料大量進口俄羅斯石腦油，可大部份規避掉此次荷姆茲海峽封鎖風暴，市場人士認為台塑石化可能成為這波能源動盪中的最大受益者。

台塑石化是自俄羅斯進口石腦油（即所謂的輕油），石腦油是乙烯裂解的重要原料，而乙烯又是塑膠、化學品與電子材料的基礎。俄羅斯石腦油價格低，且政府未限制進口，使得台塑大量進口來降低煉製成本，根據台塑化公告的資料顯示：2024年進俄羅斯石腦油占進口比重約60%，2025年最高約 85%。

市場人士認為，台塑化可能成為這波因伊朗戰爭衍發的能源動盪中的最大受益者。自俄烏戰爭爆發後，俄羅斯能源出口流向出現重大改變，許多歐美國家減少採購俄羅斯石油與石化原料，導致俄羅斯石腦油在亞洲市場以折價出售。台塑石化為確保原料供應與成本優勢，逐步提高對俄羅斯石腦油的採購比例，一度成為全球最大的俄羅斯石腦油買家。

相較於高度依賴中東原油的煉油與石化業者，台塑石化在原料來源上形成某種程度的「分散風險」。若荷姆茲海峽因戰事或政治衝突而出現封鎖或運輸受阻，許多仰賴中東原油的煉油廠可能面臨原料短缺與成本暴漲的壓力。然而，若俄羅斯原料供應維持順暢，台塑石化透過俄羅斯石腦油的採購管道，反而可能在短期內取得相對穩定且價格較低的原料來源。

台塑石化位於麥寮的六輕裂解廠是亞洲大型石化基地之一，穩定且成本較低的原料，將直接影響其石化產品的競爭力。若國際能源市場因中東局勢而推升油價，擁有折價原料來源的企業，其利差與獲利空間可能進一步擴大。

