台積電早已站在贏家位置！外媒點名「這2檔」2026年值得買進

外媒指，AI投資熱潮仍在持續升溫，有2家公司幾乎可以從這股趨勢中全面受益。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，幾個月前，金融媒體仍在討論AI是否出現泡沫，雖然這些疑慮並未完全消失，但目前似乎已經逐漸平息，原因很簡單，科技巨頭今年計畫投入的AI資金規模實在太龐大。報導指，整個科技產業對AI的投資仍在持續增加，以下是2026年值得買的2檔股票。

報導認為，在這場AI投資浪潮中，有2家公司就像淘金熱中「賣鏟子的人」，幾乎可以從全球每一座新建的資料中心中間接受益。

請繼續往下閱讀...

1.台積電

首先是台積電。台積電是全球晶圓代工產業的龍頭，截至2025年第三季末，市占率已達72%，而排名第二的三星電子僅約7%。台積電本身並不設計晶片，而是專門替其他科技公司製造晶片，客戶包括蘋果與輝達等大型企業。

輝達最新的Blackwell AI晶片也是由台積電在亞利桑那州的工廠生產。正因如此，台灣目前生產了全球約60%的半導體與90%的先進晶片。所謂先進晶片通常指7奈米以下製程，這些晶片正是執行先進AI演算法不可或缺的核心元件。

台積電在市場中的地位幾乎接近壟斷，而其財務表現也相當強勁。2025年公司營收達1224億美元（約新台幣3.9兆元），年增35.9%，每股盈餘成長46%，營運現金流增加24.6%，自由現金流也成長15.2%。幾乎所有資料中心都需要這些高階晶片，而台積電憑藉技術與產能建立了強大的競爭護城河。

2.ASML

如果說台積電接近壟斷，那麼荷蘭半導體設備商ASML幾乎就是完全壟斷。ASML是全球唯一能提供極紫外光（EUV）微影設備的公司，而這種設備正是製造先進晶片的關鍵工具。每一台EUV機器體積約一輛公車大小，價格接近5億美元（約新台幣159億元）。雖然部分競爭對手也提供較舊的深紫外光（DUV）設備，但若要製造最先進的晶片，就只能依賴ASML的EUV技術。

在AI需求帶動下，ASML的訂單量大幅增加。2025年公司總銷售額達326億歐元（約新台幣1.2兆元），比前一年成長15%；2025年第四季的新訂單更從53.99億歐元（約新台幣1988億元）暴增至131.58億歐元（約新台幣4845億元），顯示市場需求快速攀升。同時，公司每股盈餘也成長至24.73歐元（約新台幣911億元），年增28.4%，淨利率約為29%。

在科技巨頭競相投入AI的競賽中，最終誰會勝出仍難以預測。但無論是哪一家公司成功，像台積電與ASML這類提供關鍵技術與設備的企業，幾乎都能從中受益。因為它們正是整個AI產業不可或缺的基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法