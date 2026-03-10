退休陷阱別亂踩！專家點名退休族該立刻停止「12種開銷」

美國財經媒體報導，退休族該抵制住購買12樣東西的衝動。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休是人生令人期待的階段之一，如果過去有好好規劃退休金，手上也可能會有一些資金可以犒賞自己。不過，美國財經媒體報導，專家提醒，許多退休族在剛退休時往往容易衝動消費，買下昂貴物品，結果事後卻感到後悔。以下列出12種在退休前後最好三思而後行的大筆開銷。

1.整形手術：現在整形與醫美技術相當成熟，對不少人來說，高昂費用也值得。但在退休前花上數千美元進行美容手術，可能並不是最好的財務決定。這筆錢或許更適合存入緊急預備金，以備未來經濟環境變化或突發開銷。

2.跟團旅遊：長期工作後，許多人會想好好旅行放鬆，例如參加歐洲或撒哈拉沙漠的旅行團。雖然這些行程看起來很吸引人，但價格通常相當高。其實透過網路自行規劃行程，往往能用更低的成本完成同樣的旅程。

3.買一艘船：如果住在靠近海邊或湖泊的地方，很多人都曾幻想擁有一艘船。不過船隻價格通常不低，而且每年的維護費用大約還要再花船價的10%。對多數人來說，租船偶爾體驗可能比購買更划算。

4.購買最新智慧手機：科技產品更新速度非常快，許多人會想跟上最新設備。不過對多數人而言，昂貴的新手機其實沒有必要，尤其是退休後待在家中的時間增加，也不一定需要昂貴的數據方案。

5.高級跑車：有些人夢想在退休後開著跑車享受生活。但即使是相對「便宜」的跑車，價格也可能超過2萬美元（約新台幣64萬元）。與其購買昂貴車款，不如選擇可靠的二手車或租賃車輛。

6.替子女支付婚禮費用：在許多家庭中，父母負擔部分婚禮費用似乎是理所當然的事。但現在一場婚禮平均花費高，如果沒有提前準備相關資金，為了面子勉強支付，可能反而影響自己的退休生活。

7.夢想中的豪宅：有些人認為退休後終於可以購買夢想中的房子。但如果現在的房貸已經還清，搬去更大的房子往往會增加支出。除非是縮小居住空間，否則繼續住在原來的房子通常更省錢。

8.分時度假房（Timeshare）：分時度假房是多人共同購買一處度假房產，輪流使用的模式。聽起來很吸引人，但實際上很多人認為這類投資問題不少。最常見的問題是很難退出合約，而且通常無法真正擁有房產價值。

9.名牌手錶：高級手錶有時也被視為投資，但如果退休資金並不充裕，現在可能不是購買昂貴手錶的好時機。因為退休後往往需要更高的資金流動性。

10.年輕時夢想的重機：有些人一直想擁有一輛重型機車，或想重溫年輕時騎車的回憶。不過機車在交通事故中的比例其實很高，而且維護成本也不低，對退休族而言風險較大。

11.游泳池：自家泳池看起來很吸引人，但建造一座地下泳池平均費用不低，每年還需要維護費。而且泳池並不一定能大幅提高房屋價值。

12.名牌手提包：對很多人來說，名牌包是夢幻單品，但平均價格可能高達3000美元（約新台幣10萬元）。如果退休生活大多在家或休閒活動中度過，這樣的昂貴配件其實不一定值得。

