台灣不會「斷氣」 ! 路透 : 6月起增加美國天然氣進口量

路透揭，台灣將從6月起增加美國天然氣進口量。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東局勢導致卡達能源設施遇襲，導致天然氣（LNG）生產暫停，短期將影響台灣天然氣供應，對此，經濟部已啟動應變機制。《路透》報導，台灣將從6月起增加美國天然氣進口量。

據悉，台灣中油的LNG採購來源主要是澳洲（約30%）、卡達（約30%）與美國（約10%），另有其餘多國補充。台灣政府週二表示，由於簽署了新的供應合同，從6月起台灣從美國的天然氣進口量將會增加，努力解決中東戰爭造成的供應中斷問題。

請繼續往下閱讀...

高盛警告，中東衝突將導致卡達LNG出口停擺至3月下旬，隨後在4月經歷緩慢的產能爬坡，直至5月份才能完全恢復至79 mtpa（百萬噸/年）的正常水平。

受此衝擊，高盛將第二季TTF價格預期從45大幅上調至63歐元/兆瓦時，JKM預期從16上調至23美元/百萬英熱單位。雖然美國市場保持絕緣，但亞歐市場將面臨激烈的氣源爭奪，亞洲部分新興經濟體已出現工業需求受損跡象。

為了彌補巨大的供應缺口，目前出現氣價已進入石油替代區間，以激勵市場轉向硬煤和石油產品，從而抵消歐洲LNG進口的損失。高盛指出，氣價挺進「氣改油」（Gas-to-Oil）區間，亞洲溢價也吸引跨區套利。

儘管全球天然氣市場風暴再起，但美國市場並未受到實質波及。高盛重申，儘管美國Henry Hub天然氣價格在盤中交易時偶爾會受到歐洲TTF走勢的情緒化影響，但從基本面來看，美國天然氣價格仍將與歐洲和全球LNG價格的飆升保持絕緣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法