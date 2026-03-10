焦點股》家登：2月營收創同期新高 股價強漲

家登2月營收創同期新高，股價強漲。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體傳送載具廠家登 （3680） 於今 （10） 日公布2月營收5.7億元，受農曆過年工作天數影響，月減逾10%，但年增24.84%，並創同期新高，前2月累計營收為12.03億元，年成長42.29%；家登第一季營收淡季不淡，逢台股反彈，今股價也走高，盤中最高達382.5元，較昨強漲18元、漲幅逾4.9%。

家登指出，隨著大客戶積極推動2奈米廠量產，投片量持續增加，帶動家登先進製程EUV（極紫外光）光罩傳送盒出貨量節節攀升，挹注營收及獲利可期；家登整體產能利用率達到新高，推進產能擴充為首要任務，台灣主要生產基地樹谷廠P2人力機台已到位，配合訂單陸續開出新產能，

海外廠的部分，家登美國已積極籌畫初期零件加工產線，分散風險也能有效協助當地駐廠服務；日本生產基地久留米廠加速建置，預計年底完成主體架構，未來不僅服務當地客戶，也同步備援全球客戶需求。

家登指出，建構AI產業生態系（Ecosystem）是公司近年的策略重心，面對全球AI產業快速成長、HPC對先進製程晶片的強勁拉動，家登與上下游夥伴緊密合作，加大研發投入

及技術拓展，目標搶占先進封裝載具的市場佔有率，今年營收成長可期。

