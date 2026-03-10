世紀風電預計3月26日上市 競拍底價155元

世紀風電董事長賴文祥。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕綠能環保股世紀風電（2072）配合上市前公開承銷作業辦理現金增資，將發行新股2.2萬張，其中1萬5840張採競價拍賣方式承銷，投標期間為3月11日到3月13日，競拍底價為每股155元，預計上市掛牌日為3月26日。

世紀風電在去年營收102.76億元、EPS11.94元，營收、毛利率及獲利均創下歷史新高，更預計於今年 4 月底發放每股 7.0833 元的現金股利（以此次增資後的股本計算），隨著國內風場進入建置高峰期，後續的營運成長動力強勁。今年2月單月營收達13.36 億元，月增 13.62%、年增 52.89%。

世紀風電已是國內規模最大、具高度獨立營運能力之水下基礎製造企業，並透過跨領域、跨市場之策略布局及與國內、國外夥伴建立策略性合作關係，持續深化國內外離岸風電產業之市場拓展。世紀風電近年營運成果展現成效，2023年度、2024年度及2025年度的EPS分別為6.67元、10.62元及11.94元，呈現上升趨勢。

在全球淨零排放的浪潮下，台灣政府對離岸風電的發展展現了高度的決心，日前宣示離岸風電建設目標不變，更針對「提前併網」發電的開發商提供具體的獎勵機制。隨著全球再生能源政策推進及離岸風電建置需求持續成長，世紀風電作為產業鏈中最關鍵的供應商，訂單能見度已延伸至未來數年，確保長期營運的穩定性與擴張性。

