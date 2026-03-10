川普稱對伊戰事基本已結束！美元回落、新台幣彈回31.7元價位

川普稱對伊戰事已結束！美元回落、新台幣彈回31.7元價位（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普接受媒體採訪時表示，對伊朗的戰爭「基本上已經結束」，此番談話大幅緩解市場對中東衝突擴大的憂慮，激勵美股反彈收紅，美元指數也自高位回落。週二亞洲股匯市全面展開反攻，台股盤中一度大漲逾千點，也帶動新台幣兌美元匯率止貶回升，成功化解逼近32元整數關卡的壓力。

新台幣盤中最高升抵31.742元、勁揚1.78角，目前在31.775元附近。

匯銀主管表示，目前市場最大變數仍是中東情勢與油價，若戰事確實降溫、油價回落，美元避險需求下降，新台幣短線有機會在31.7～31.9元區間震盪整理；但若油價再次飆升，仍可能測試32元心理關卡。

美國與以色列於2月28日對伊朗發動軍事行動後，伊朗隨即展開報復，地緣政治風險急速升溫，週一國際油價一度飆破每桶100美元大關，引發市場對能源供給與通膨壓力升高的疑慮。避險資金快速湧入美元，導致台股重挫逾千點，新台幣匯價也重貶逾2角，最低觸及31.952元，幾乎逼近32元整數關卡。

不過，川普最新釋出的「戰事已基本結束」談話，讓市場對中東衝突可能長期化的擔憂明顯降溫，恐慌情緒迅速消退。美元指數自99附近高點回落至98.72，主要亞幣也同步止跌回穩。

在美元回落帶動下，新台幣匯價今早以31.86元、升值6分開出，隨後升幅持續擴大，盤中最高升抵31.742元、勁揚1.78角。雖然尚未完全收復前一日貶幅，但已明顯化解短線回測32元整數關卡的壓力。

觀察主要亞幣走勢，日圓兌美元回升至157價位後陷入震盪整理；離岸人民幣則在前一日一度貶破6.9兌1美元後，目前回升至約6.88附近，整體亞幣氣氛同步回穩。

