焦點股》萬泰科：庫藏股激勵士氣 帶量大漲

連接線廠萬泰科（6190）昨日決議實施庫藏股計畫，預計自3月10日至5月9日止，於集中交易市場買回300萬股普通股，占已發行股份約1.61%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠萬泰科（6190）昨日決議實施庫藏股計畫，預計自3月10日至5月9日止，於集中交易市場買回300萬股普通股，占已發行股份約1.61%，買回股份將用於轉讓員工，以激勵員工向心力並強化長期留才機制，帶動今日股價隨著大盤反攻上漲，截至上午11時2分暫報46.85元，漲幅6.48%，成交量2043張。

萬泰科表示，本次庫藏股預計買回3000張，占公司已發行股份比例僅1.61%，價格區間訂為每股33元至75元，若股價低於區間價格下限，仍將持續執行買回作業。依計畫推算，本次買回股份動用金額上限為2.25億元，董事會亦通過庫藏股買回總金額上限為15.83億元。

請繼續往下閱讀...

萬泰科指出，董事會已審慎評估財務狀況，庫藏股計畫不影響公司資本維持及正常營運。依規劃，買回股份可在取得後5年內一次或分次轉讓予員工，實際認購資格與數量將依員工考績、職等及年資等條件，由董事會決議。萬泰科目前已持有庫藏股401.4萬股，過去亦曾於2025年執行庫藏股買回計畫，當時預定買回300萬股並已全數完成，執行率達100%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法