焦點股》00673R：逆勢交易押對寶 大漲近3成

〔記者張慧雯／台北報導〕國際原油昨日狂飆、每桶飆破一百美元大關，部分積極型投資人採取「逆勢交易」，在期元大S&P原油反1ETF（00673R）大跌之際進場，使得昨日盤中溢價幅度一度高達32%，不過，這些投資人押對寶，00673R今日股價一度大漲3成，截至10:50分為止，股價上漲4.01元、暫報18.79元，成交量3.66萬張。

美伊軍事衝突持續，昨日亞洲原油價格再度大漲，期元大S&P石油ETF（00642U）單日大漲逾33%，改寫掛牌以來單日漲幅紀錄，同時00673R下跌逾27%，不過，部分投資人認為「高油價不可能一直持續」，大膽逆向買進00673R，昨日也爆出9.2萬張成交量。

事實上，元大投信昨日官網已同步公告，因00673R發行股數已接近額度上限，造成單日溢價幅度達10%以上，交易前務必審慎評估可能的投資風險；換句話說，ETF一旦出現大幅度折溢價，就是市場籌碼供不應求問題，導致市價與淨值不一致，等同於用高於淨值的價格買入，不過，昨日積極型投資人進場可謂押對寶，國際油價果然開始下滑。

