焦點股》信錦：低軌衛星訂單加持 1月EPS賺贏去年Q4

信錦董事長陳秋郎鎖定低軌衛星做為公司未來發展主力。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕軸承廠信錦（1582）打入美系低軌衛星供應鏈，美系大客戶今年預約訂單大增3倍之多，信錦今年低軌衛星產品營收貢獻有望倍增，信錦公告今年1月獲利每股稅後盈餘0.49元，贏過去年第4季的0.47元，今日隨著台股反彈，早盤信錦股價一度再攻高、大漲逾5%，來到92.7元，再創11個月以來波段新高。

截至10:50分左右，信錦股價上漲2.21%，暫報87.9元，成交量逾1.01萬張，超越昨日全天成交量9649張。

信錦自結1月歸屬母公司業主淨利為7000萬元，年減1%，單月每股稅後盈餘為0.49元，前2月合併營收13.74億元，年減8.45%；信錦低軌衛星產品線從2種大幅增加到6種，從EMI（電磁干擾）降噪蓋、天線，進一步擴增至地面接收端的散熱片、烘烤盤、支架與底座，由於美系大客戶今年訂出成長3倍的目標，信錦董事長陳秋郎日前指出，今年來自低軌衛星產品營收呈現倍數成長，成為大客戶的核心供應商，公司新品轉型成效開始顯現，目標在未來三年新品比重營收比重拉高至30%。

