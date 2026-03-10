平價宅來了！台灣金聯明開賣100戶婚育宅及平價宅 123萬可買溫泉套房

台灣金聯3月11日起開賣婚育宅20戶及平價宅80戶，售價1000萬元以下占43%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為響應政府照顧婚育族群政策以及慶祝台灣金聯成立25週年，連續舉辦16年的「台灣金聯平價住宅（含婚育宅）銷售」活動，將從3月11日起至4月7日止開賣，今年首度推出婚育住宅共20戶，供2年內登記結婚或育0-6歲學齡前幼兒（含胎兒）民眾申購；另提供80戶平價住宅，供一般民眾申購，售價在1000萬元以下者約占43%；今年新增1人限登記1戶，且僅供自住，不作出租使用的規定，申購人須簽切結書。

台灣金聯董事長宮文萍今宣布，今年度「台灣金聯平價住宅（含婚育宅）銷售」活動即將啟動，提供婚育宅及平價住宅共100戶，以略低於市價約92折的固定價格供民眾登記申購，主要物件集中在北北桃地區約占47%；售價在1000萬元以下者約占43%；最低總價物件位於台東知本溫泉區，原做為溫泉飯店使用之養生套房，售價123萬元，經濟實惠，有購屋需求民眾一定要把握此一難得機會，以免錯失良機。

她表示，今年平價住宅（含婚育宅）銷售活動在規則上做了一些調整，首先是支持青年族群穩居、敢婚、願生、樂養，首次在平價住宅中新增保留20%屋源，專屬婚育家庭申購；其次，為避免平價住宅成為轉手套利、炒作房價之用，新增限制申購人限購1戶。另，為協助申購民眾順利取得融資，今年擴大邀請5家銀行及1家農會（包括土銀、華銀、彰銀、臺企銀、聯邦銀及北投區農會）提供融資服務。

宮文萍強調，今年銷售規則雖然做了一些調整，但台灣金聯長期以來所提供的「四大保證」：「產權清楚、非輻射屋、非海砂屋、非事故屋」，以及物件以定價申購免再加價、免仲介費（至少可再省下總價約2%費用）、免過戶代書費之「三免」都沒有改變；加上申購方式簡單、明確，可避免不必要的人為炒作房價，對平抑房價有一定的示範作用，且在社會上已建立起品牌商譽，並受到民眾的肯定及信賴。

她指出，今年出售的100戶，類型涵蓋透天厝、公寓、大廈、套房等，可滿足民眾多元居住需求。以區域分布，六都就占了81戶，其中北北桃有47戶；以全部物件售價分析，平均每戶1,319萬元，其中1,000萬元以下占43戶，且六都均有1,000萬元以下物件可供選擇。特別是婚育宅部分，考慮婚育族群之接送或照顧成本，均為2房以上，或具備親子友善設施（如托育據點、遊戲空間）、周邊公共服務充足（學區、交通、醫療），生活機能完善，及價格平實等特點，北北基有7戶、桃竹有4戶、中南高等三都各有3戶，且有10戶在1,000萬元下，相信能夠符合婚育族群需求。

此外，深受民眾喜愛的捷運宅，今年共推出雙北高雄捷運沿線宅共17戶，包括台北市中山國小、麟光各2戶、信義安和1戶；新北市菜寮3戶、三重國小、先嗇宮、景安、永安市場、新店等站各1戶；高雄市文化中心3戶、左營1戶，交通便捷、生活機能完善。另，位於台北市林森北路商圈的套房僅需774萬；桃園市桃園區藝文特區的住宅大樓1,566萬元；位於台東知本溫泉區之養生套房共6戶，售價從123萬至128萬不等，非常適合退休養老或渡假休閒之用。

宮文萍表示，過去15年台灣金聯平價住宅銷售活動，共有2萬6469人登記申購，總計出售1035戶平價住宅。民眾對於有興趣物件，可以先在台灣金聯該網站（http://www.tamco.com.tw）或透過臉書粉絲團、line官方帳號等路徑瀏覽，經由網站建置的360度線上看屋，了解每個物件的特色，假日若要賞屋，時間皆登載於活動DM及網站。

台灣金聯表示，申購婚育宅者須提供全戶戶籍謄本（記事欄勿省略） 或孕婦健康手冊等證明文件親洽台北總公司、各業務處，或線上填妥申請書後掛號郵寄該公司（台北市南京東路二段85號12樓）、各地業務處，並同時繳交相關要約保證金3萬元及登記手續費1千元，完成登記申購手續；同一物件若有多人登記，則訂在4月17日統一集中於總公司辦理公開抽籤決定買主，未抽中者無息退還3萬元保證金。

