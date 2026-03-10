回顧歷史3次石油危機 當時全球股市與商品市場如何動盪

1973年10月至1990年10月的17年間，全球先後經歷3次石油危機，每次危機都伴隨油價急劇上漲與市場動盪。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《鉅亨網》報導，1973年10月至1990年10月的17年間，全球先後經歷3次石油危機。每次危機都伴隨油價急劇上漲與市場動盪，但全球股市與商品市場的表現卻大不相同，反映出當時的宏觀經濟環境、政策反應與市場預期的差異。

1973年第4次中東戰爭爆發，美國支持以色列引發阿拉伯產油國報復。石油輸出國組織（OPEC）對美國實施石油禁運，油價從每桶2.7美元（約新台幣86元）飆升至13美元（約新台幣413元），短時間內上漲近4倍。

然而，美股的下跌其實早已開始。1972年底市場見頂，1973年初便步入跌勢，石油危機只是放大了當時經濟過熱與資產估值過高的風險。當年美國通膨率突破9%，失業率上升，經濟陷入「停滯性通膨」。1973至1974年間，標普500指數重挫約42%，道瓊工業指數跌幅也超過 45%。

值得注意的是，1974年3月阿拉伯國家宣布解除石油禁運當天，美股不漲反而下跌，顯示市場早已被高通膨與高利率壓制。其他市場同樣遭受重創，日本股市下跌約29%，香港恒生指數更在2年內暴跌91.5%。

6年後，1979年伊朗伊斯蘭革命引發第2次石油危機，油價由13美元（約新台幣413元）飆升至40美元（約新台幣1272元）。但這一次股市的反應截然不同：美股在此期間上漲約41%，日經指數也從約5000點升至8000點。發生該情況的其中一個重要原因是，經歷1973年後長達5年的調整，市場估值已回到相對低位。同時，新任聯準會（Fed）主席沃克採取強硬的抗通膨政策，市場普遍預期通膨最終會受到控制。

此外，當時產業結構的變化也影響了市場表現。能源公司在油價上漲中受益，日本則成功完成產業轉型，以節能汽車搶攻美國市場，反而在能源危機中獲利。香港則受益於地產與金融業景氣，股市2年內大幅上漲近2倍。

1990年，伊拉克入侵科威特，引發第3次石油危機。油價再次突破每桶40美元，全球石油供應一度減少約20%，道瓊指數曾跌至2365點。但隨著波斯灣戰爭爆發與局勢逐漸明朗，市場迅速反彈，全年最終仍錄得不錯的漲幅。

這一次市場反應相對穩定，部分原因在於國際能源署（IEA）啟動戰略儲備釋放機制，沙烏地阿拉伯也迅速增加產量填補供應缺口，加上戰爭進展大致符合市場預期，資金很快回流股市。從1990年10月的低點開始，到2000年科技泡沫高峰，美股主要指數上漲約4倍，波灣戰爭反而成為後續網路科技繁榮的序曲。

專家指出，回顧上述3次石油危機，可以看到幾個共同規律。首先，股市的下跌往往滯後於油價衝擊，因為通膨上升、利率提高與企業獲利下修需要時間逐步反映。第二，不同產業的表現差異明顯，能源與資源類股通常受益，而房地產與工業類股則承受較大壓力。第三，一個國家對石油進口的依賴程度，也會影響市場的抗壓能力。擁有本土能源或充足儲備的經濟體，通常跌幅較小。第四，危機發生時的宏觀環境往往比油價本身更關鍵。例如1973年本就面臨通膨與經濟放緩，而1990年則因政策應對與市場預期管理較為成熟，使衝擊相對有限。

各國中，又以日本的經驗最具啟示性。1973年危機後，日本大力推動產業升級，從高耗能重工業轉向節能製造與高附加價值產業，並積極拓展海外市場。到了1979年第2次石油危機時，豐田與本田的省油汽車在美國大受歡迎，使日本企業反而成為能源危機中的受益者，也印證了「危機倒逼轉型，轉型創造機會」的規律。

總結來說，石油危機對股市的影響並不只取決於油價本身，更與市場市值水位、央行政策、經濟結構與投資人預期密切相關。真正左右市場走向的，往往是油價上漲所引發的一連串連鎖反應，例如通膨預期升溫、利率上升與企業獲利下修。

歷史經驗也顯示，市場底部通常出現在危機爆發後約6到12個月。1990年10月，道瓊指數跌至2365點時，華爾街幾乎一面倒看空，但那個低點卻成為接下來10年牛市的起點。這提醒投資人，當壞消息被充分反映在價格之中，新的機會往往也正悄然形成。

