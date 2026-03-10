財富自由殺手！快戒掉6大「越理越窮」習慣。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕許多表面上看起來很負責任的理財習慣，其實不利於財富的長期累積，專家表示，持有過多現金、追求短期收益等6個理財習慣，如果缺乏結構或目的，反而會造成更大的危害，讓你離財富自由越來越遠。

《GOBankingRates》報導，以下6個理財習慣，是人們最常見的策略，若缺乏結構或目的，反而會造成最大的危害。

請繼續往下閱讀...

1.將家庭經濟支持視為「非正式」資金

許多人認為，在經濟上幫助家人只是一筆暫時的或可控制的開銷。但據SupportPay執行長兼創辦人阿特伍德（Sheri Atwood）稱，這種出於好意的舉動實際上可能會讓家庭陷入困境。

無論是為老年人提供經濟支持，還是一次性匯款，如果沒有明確的計劃，共同承擔家庭開支往往會阻礙財務目標的實現。

她表示，雖然想要幫助親人是可以理解的，但她強調，這樣做必須以不影響自身財務穩定的方式進行。 「事先就財務責任進行必要的溝通非常重要，因為如果不這樣做，只會導致壓力、衝突和嚴重的經濟負擔，」她說。

2.以安全為名持有過多現金

克瑞頓大學海德商學院金融學教授、特許金融分析師羅伯特·R·約翰遜表示，持有大量現金可能會讓人感覺安全，但從長遠來看，這往往會導致錯失成長機會和收益減少。

約翰遜說，最大的理財誤解之一就是「現金為王」。從長遠來看，持有大量現金必然會造成重大的機會損失，其中最主要的損失是通貨膨脹造成的拖累。

3.追求短期收益 而不是讓複利發揮作用

短視思維有很多表現形式，例如從投資中提取資金來應對計劃外的需求，以及頻繁地重新調整投資組合。

阿特伍德表示，如果你等待「完美時機」進行投資，「你可能要等很久，而通貨膨脹和持續的家庭需求會不斷蠶食你的投資成果。」她認為，更明智的做法是製定計劃並重新評估優先事項。

4. 過早賣出獲利股票 過長時間持有虧損股票

追逐利潤看似明智的投資建議，但約翰遜認為這種行為往往源於“損失厭惡”，而這種習慣可能適得其反。 “如果你賣掉盈利的股票，卻持有虧損的股票等待盈虧平衡，最終你的投資組合裡全是虧損的股票。”

5.假設好的產品一定能帶來好的投資

約翰遜警告說，人們自然會被自己熟悉或欣賞的公司所吸引，但受歡迎程度和創新能力並不總是保證豐厚的投資回報。即使是那些生產標誌性產品的公司，也可能失敗破產。

相反，約翰遜敦促投資者關注那些可能並不吸引眼球，但被市場低估的、久經考驗的可靠公司。

6.將房屋所有權視為首要財富策略

擁有房子深深植根於美國夢之中，並且通常被視為財務成功的象徵，但據金融專家兼 Capidel Consulting 執行長 Abdur Rehman 稱，過度投資房地產會限制財富成長。

他們最終在抵押貸款上花費了過多的錢，卻沒有投資於收益更高的投資選擇，例如股票。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法