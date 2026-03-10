焦點股》光洋科：金價震盪 帶量勁揚

光洋科股價震盪。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台股今日跌深反彈，貴金屬回收與靶材大廠光洋科（1785）近日公告2025年獲利創歷年次高，表現不俗，加上金價震盪，每逢金價漲跌，光洋科也會隨之轉熱。今日光洋科股價開平走高，最高漲逾9%，近10時20分，光洋科股價上漲6.4元或9.41%，暫報74.4元，維持高檔震盪，成交量已逾4.5萬張。

光洋科2025年營收為395.6億元、年增33%，毛利率14.5%、年增1.7個百分點，稅後淨利18.67億元、年減1.9%，每股稅後盈餘（EPS）3.14元。該公司今年2月營收則為39.4億元，月減15.5%、年增62.9%，前2月累計營收為86億元、年增66%，創同期次高。董事長黃啟峰日前指出，AI帶動硬碟、半導體材料需求，未來中長期樂觀。

昨日外資買超光洋科5599張、為連3買，自營商買超395張，三大法人合計買超5994張；昨日當沖成交量近2.4萬張、佔比49%，投資人應留意後續股價波動。

