戰爭何時結束？川普24小時內釋放多重矛盾信號 國際油價劇烈拉鋸

美國總統川普9日於佛羅里達州記者會針對對伊戰事與油價波動發表談話。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普9日在佛羅里達州針對對伊戰局發表矛盾言論，引發國際油價在24小時內出現每桶30美元的極端震盪。這不是因為中東供需結構改變，而是因為白宮在1天內變更戰略口徑，導致全球市場對戰爭前景出現混亂解讀。

早上宣稱戰事超前 晚上改口尚未贏夠

根據《紐約時報》報導，川普先是在接受CBS記者電訪時表示對伊戰爭「幾乎完成」且「大幅領先度進度」，隨即帶動原本逼近120美元的國際油價跌破90美元。然而他在當晚於佛羅里達州面對共和黨議員時卻改口表示「我們贏得還不夠」，並強調必須達成「終極勝利」以終結危險，當被追問戰事是否本週結束時，他直接予以否定。

這種反覆的政策訊號直接引發全球能源市場巨震。在七大工業國（G7）財長宣布將採取必要措施因應後，油價暫時平抑，亞洲股市也在10日出現反彈，日經225指數開盤飆升3.3%，南韓綜合指數（KOSPI）更上漲6.2%。川普隨後更公開威脅，若荷姆茲海峽持續遭封鎖導致能源供應中斷，美軍將對伊朗發動無法復原的毀滅性打擊。

報導指出，面對伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）正式接班，川普明確表示此項任命「不可接受」，並以此作為戰爭延續的理由。美軍目前已對伊朗執行超過3000次空襲，且川普預告最重要的目標仍待摧毀。這種從「和平預期」到「軍事加壓」的頻繁轉向，實證了白宮目前正利用資訊混亂作為戰略工具，持續主導全球能源市場的價格波動。

